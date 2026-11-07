KPU Siap Masukan Revisi UU Pemilu Kurangi Beban Kerja Saat HUT ke-73

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menegaskan kesiapan lembaga memberikan masukan revisi UU Pemilu untuk meringankan beban kerja petugas di lapangan, serta menanggapi polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa seluruh tahapan kerja lembaga tersebut, termasuk proses verifikasi dalam penyelenggaraan pemilu, telah dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Afifuddin di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 KPU yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (7/11/2026). Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai polemik yang muncul, khususnya mengenai status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Posisi KPU Terkait Verifikasi dan Putusan MK MA

Afifuddin menegaskan bahwa KPU telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan integritas proses pemilihan umum yang telah digelar. Ia menyatakan bahwa jika ada pihak yang mengajukan gugatan terkait keputusan verifikasi tersebut, KPU siap menjelaskannya secara rinci di persidangan pengadilan yang berwenang. Keyakinan ini didasarkan pada kepatuhan total terhadap regulasi yang menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan administratif oleh lembaga pemilu.

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Sementara itu, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka, Afifuddin menyatakan bahwa ia belum dapat memberikan tanggapan definitif. Hal ini disebabkan oleh faktanya bahwa KPU belum menerima salinan lengkap dari putusan kedua lembaga peradilan tersebut. Tanpa dokumen resmi yang lengkap, tidak mungkin bagi KPU untuk memberikan analisis hukum atau komentar operasional yang akurat mengenai implikasi putusan tersebut bagi keberlanjutan tugas mereka.

Kesiapan Berkontribusi dalam Revisi Undang-Undang Pemilu

Afifuddin juga menguraikan perkembangan komunikasi intensif antara KPU dengan Komisi II DPR RI yang sedang membahas rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, KPU menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan masukan konstruktif berdasarkan pengalaman empiris dari penyelenggaraan pemilu di lapangan. Fokus utama dari masukan tersebut adalah perancangan sistem pemilu yang lebih efisien agar beban kerja penyelenggara dapat dikurangi secara signifikan.

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Menurut Afifuddin, akan segera diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai forum resmi untuk membahas dan menyampaikan pandangan KPU terkait rencana revisi undang-undang tersebut. Dari perspektif penyelenggara pemilu, aspek yang paling krusial untuk dievaluasi dalam desain kepemiluan mendatang adalah rasionalisasi beban kerja. Evaluasi ini mencakup beban kerja tidak hanya di tingkat Badan Ad Hoc, tetapi juga di tingkat teknis lapangan yang membutuhkan tenaga lebih banyak. Tujuan strategis dari revisi ini adalah untuk meringankan tekanan operasional pada petugas yang bertugas langsung di daerah pemilihan.

Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Soal Jumlah Komisioner

Dalam agenda HUT ke-73 KPU yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda hadir untuk mendiskusikan berbagai isu strategis kepemiluan. Salah satu isu yang menjadi pembicaraan adalah usulan dari Komisi II DPR RI mengenai penambahan jumlah anggota komisioner KPU. Afifuddin merespons usulan ini dengan tegas bahwa penentuan jumlah anggota tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI bersama Presiden.

KPU memilih untuk menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan dan keputusan akhir mengenai jumlah anggota komisioner kepada pembentuk undang-undang tanpa intervensi teknis yang berlebihan. Sikap netral ini mencerminkan prinsip bahwa KPU siap menjalankan undang-undang sesuai dengan apa yang akan diatur oleh lembaga legislatif. Jika di masa depan undang-undang baru mengatur struktur keanggotaan dengan jumlah yang berbeda, maka KPU siap menyesuaikan diri dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa lembaga pemilihan tetap berada dalam koridor konstitusional dan menghormati pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.