KPU Jakarta Barat Lakukan Coktas untuk Memastikan Data Pemilih Akurat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersih dari data fiktif atau tidak valid. Proses ini krusial untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di wilayah Jakarta Barat.

Proses ini krusial untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di wilayah Jakarta Barat. Coktas dilakukan dengan metode verifikasi data pemilih di Luar Negeri. Endang menegaskan bahwa data-data pemilih yang diragukan keabsahannya menjadi prioritas utama dalam proses verifikasi ini. Upaya ini tersebar di delapan Kecamatan dan 42 Kelurahan dari total 56 kelurahan di seluruh Jakarta Barat.

Pembaruan data pemilih ini bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian integral dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU. Endang menambahkan, setelah Pemilu, KPU secara berkala setiap tiga bulan melakukan pemutakhiran data dan pleno di kantor. Proses Coktas ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut, memastikan setiap data pemilih selalu mutakhir dan relevan. Proses Coktas yang dilakukan KPU Jakarta Barat secara spesifik menargetkan data pemilih yang dianggap tidak padan atau berada di luar negeri.

Sebanyak 179 individu dalam kategori ini menjadi sasaran utama untuk diverifikasi langsung. Langkah ini diambil untuk mengatasi potensi ketidaksesuaian data yang dapat memengaruhi integritas daftar pemilih. Endang Istiyanti menekankan bahwa Coktas adalah bagian esensial dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU secara periodik. Pemutakhiran ini memastikan bahwa setiap data pemilih selalu relevan dan akurat, bahkan setelah pelaksanaan Pemilu.

KPU berkomitmen untuk menjaga kualitas data pemilih melalui proses yang transparan dan akuntabel. Krusialnya proses ini juga mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Barat. Pengawasan melekat ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan Coktas berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan data yang riil. Kerjasama antara KPU dan Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga integritas Pembaruan Data Pemilih.

Abdul Roup menyatakan bahwa proses Coktas sangat efektif dalam menyaring data secara riil. Ia menyoroti temuan lapangan di hampir setiap kelurahan mengenai pemilih yang tidak dikenali atau tidak diketahui keberadaannya oleh Ketua RT atau tetangga setempat. Temuan ini menjadi bukti nyata pentingnya validasi faktual secara berkelanjutan. Temuan-temuan tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan validitas data pemilih di Jakarta Barat tetap bersih.

Abdul Roup berharap, dengan ditemukannya pemilih yang tidak diketahui keberadaannya, data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat segera dihapus. Penghapusan ini penting untuk menghindari potensi data ganda atau manipulasi hak pilih di masa mendatang. Selain itu, Coktas juga memiliki peran vital dalam melindungi hak pilih warga Jakarta Barat yang sedang berada di luar negeri. Proses ini memastikan bahwa hak politik mereka tetap terfasilitasi dengan administrasi yang benar dan akurat.

Bawaslu berupaya keras agar setiap warga negara yang berhak memilih dapat menyalurkan suaranya tanpa hambatan administratif. Abdul Roup mengungkapkan harapan besar Bawaslu agar Coktas ini menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih, komprehensif, dan akurat untuk pemilu mendatang. DPT yang berkualitas adalah fondasi utama bagi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Proses Coktas menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan ini.

Melalui Coktas rutin ini, Bawaslu berharap residu data kependudukan yang tidak sinkron dapat segera dibersihkan. Pembersihan data ini akan membuat data pemilih ke depan jauh lebih valid dan akurat. KPU dan Bawaslu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data pemilih demi demokrasi yang lebih baik. Sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam Pembaruan Data Pemilih berkelanjutan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyajikan data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan data dan memastikan setiap suara memiliki bobot yang sama dalam proses demokrasi





