KPU Dikritik Tak Serius Verifikasi Ijazah Gibran Pasca Putusan MA

Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah Gibran. KPU dianggap tak serius verifikasi sejak awal karena dalih tahapan pemilu selesai.

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) resmi membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Langkah hukum ini memicu kritik tajam terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak serius dalam proses verifikasi dokumen sejak awal pencalonan.

Kritik Terhadap Dalih Selesai Tahapan Pemilu

KPU menyatakan bahwa seluruh tahapan Pemilu 2024 telah berakhir dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh karena itu, pembatalan surat keterangan oleh MA tidak lagi menjadi urusan KPU. Anggota KPU Idham Holik menegaskan bahwa gugatan tersebut menargetkan kementerian penerbit dokumen, bukan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

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Idham merujuk pada Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menjelaskan bahwa tahapan pemilu mencakup pendaftaran, verifikasi, hingga pengucapan sumpah. Dalam Pilpres 2024, pencalonan rampung pada 13 November 2023, sedangkan Gibran mengucapkan sumpah pada 20 Oktober 2024. Dokumen yang dibatalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dari Ditjen Dikdasmen.

Makna Hukum Putusan Mahkamah Agung

Putusan MA mengabulkan gugatan tata usaha negara yang diajukan Subhan Palal. Majelis kasasi diketuai Yulius dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebelumnya.

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Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan tersebut dengan alasan surat penyetaraan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, MA memutuskan untuk mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan gugatan Subhan sepenuhnya dikabulkan. Amar putusan Nomor 742 K/TUN/2026 secara tegas menyatakan batalnya putusan sebelumnya.

Analisis Dosen Hukum Tata Negara

Fadli Ramadhanil dari Universitas Andalas menilai dalih KPU hanyalah upaya cuci tangan. Ia menegaskan bahwa KPU merupakan bagian integral dari masalah ini karena kegagalan verifikasi materil. Fadli menyebut ketidakseriusan KPU terbukti dengan pembatalan surat keterangan pendidikan Gibran.

Menurut Fadli, Peraturan KPU Tahun 2023 mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah asli bagi lulusan luar negeri. Norma ini diduga diselundapkan saat sinkronisasi di Kementerian Hukum. Hal ini memungkinkan calon mengakali syarat minimal pendidikan SMA tanpa verifikasi ketat.

Dampak Jangka Panjang Bagi KPU

Keberadaan norma yang mengecualikan ijazah asli menunjukkan ketidakmandirian dan ketidakprofesionalan KPU. Putusan MA semakin memperlihatkan karut-marut tata kelola, integritas, dan profesionalitas lembaga pemilu. Kegagalan verifikasi ini juga sempat diuji di Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

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Fadli mendesak perbaikan sistematis di tubuh KPU. Standar operasional prosedur untuk verifikasi syarat calon harus dirancang lebih akuntabel. Transparansi diperlukan agar celah serupa tidak terulang di masa depan pemilu mendatang.