KPU Bengkayang Intensifkan Pemutakhiran Data Pemilih di Perbatasan untuk Jamin Hak Pilih Warga

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Langkah ini diambil mengingat tantangan khusus di wilayah tersebut guna menjamin semua warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan akurasi data yang tinggi untuk integritas pemilu.

KPU Kabupaten Bengkayang melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara intensif di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Jagoi Babang dan Dusun Sebujit. Upaya ini diarahkan untuk menjamin hak pilih warga di daerah terpencil serta meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik baik secara geografis maupun demografis sehingga memerlukan pendekatan khusus. KPU menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan kepemiluan yang setara bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Proses ini melibatkan pencocokan kondisi riil di lapangan dengan data yang dimiliki KPU, termasuk untuk pemilih baru berusia 17 tahun, perubahan status kependudukan, pindah domisili, maupun pemilih yang meninggal. Petugas KPU berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat sekaligus melakukan edukasi mengenai pentingnya menjaga dokumen kependudukan.

Daftar pemilih yang akurat diharapkan menjadi prasyarat utama untuk pemilu yang inklusif, demokratis, dan bereputasi tinggi





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Pemutakhiran Data Pemilih KPU Bengkayang Perbatasan Indonesia-Malaysia Hak Pilih Pemilu Integritas

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