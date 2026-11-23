Ketua KPU Mochammad Afifuddin membantah tuduhan penyelundupan pasal dalam PKPU 19/2023 di hadapan DKPP. KPU menegaskan seluruh proses pembentukan peraturan telah sesuai hukum dan tidak ada niat menyempitkan persyaratan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, secara tegas menolak tuduhan bahwa lembaga tersebut melakukan penyelundupan pasal dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Afifuddin di hadapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) pada sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar di Jakarta, Senin (23/11/2026). Sidang tersebut khusus membahas isu kontroversial seputar persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

Pernyataan Resmi KPU Soal Proses Pembuatan PKPU

DKPP menyetujui bahwa KPU tidak membahas substansi Pasal 18 ayat (3) pada PKPU Nomor 19 Tahun 2023 selama berbagai tahapan penyusunan peraturan. Mochammad Afifuddin mengakui adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait proses pembentukan aturan tersebut, namun ia menegaskan bahwa KPU menghormati setiap bentuk saran yang disampaikan. Ketua KPU ini memastikan bahwa seluruh prosedur pembentukan peraturan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia secara eksplisit membantah adanya niat dari KPU untuk melakukan penyembunyian atau penyempitan persyaratan pencalonan sebagaimana yang dituduhkan dalam pengaduan.

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Detil Tuduhan Penyembunyian Substansi Regulasi

Tuduhan utama dalam sidang DKPP berpusat pada dugaan bahwa KPU mengabaikan pembahasan substansi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Selain itu, pihak pengadu mengklaim bahwa KPU tidak memberikan akses ke Sistem Informasi Pencalonan atau SILON kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ketiadaan akses tersebut diduga menyebabkan Bawaslu tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pencalonan calon wakil presiden. Dugaan pelanggaran lainnya menyoroti ketidakverifikasian keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara mendalam.

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Peran Pengadu dan Tuntutan Pertanggungjawaban

Total sebanyak 13 orang tercatat sebagai pengadu dalam rangkaian perkara yang sedang diperiksa oleh DKPP. Salah satu figur penting yang hadir sebagai pengadu adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Denny Indrayana secara khusus mendaftarkan kasusnya dalam perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026. Selain KPU, tuduhan kelalaian dalam pengawasan juga dilayangkan kepada ketua dan anggota Bawaslu terkait proses penyusunan PKPU tersebut. Para pengadu menilai bahwa kedua lembaga pemilu ini gagal melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan ketat.

Dampak Terhadap Integritas Proses Pemilihan

Kasus ini menyoroti isu penting mengenai transparansi dalam penyusunan aturan teknis pemilihan umum di Indonesia. Ketidakjelasan dalam proses pembahasan pasal tertentu memicu kekhawatiran publik terhadap kemungkinan nepotisme atau celah regulasi. KPU tetap berpegang pada prinsip bahwa semua langkah hukum telah ditempuh dengan benar tanpa ada tujuan tersembunyi. Sidang DKPP menjadi ajang penentuan akhir apakah memang terjadi pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara pemilu.