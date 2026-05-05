KPRP Usulkan Revisi UU Polri dan Perubahan Peraturan ke Presiden

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengusulkan revisi Undang-Undang Polri dan perubahan delapan Peraturan Polri serta 24 Peraturan Kapolri kepada Presiden RI. Usulan ini merupakan hasil kerja komisi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri ( KPRP ) telah menyampaikan sejumlah usulan krusial kepada Presiden Republik Indonesia terkait dengan peningkatan kualitas dan efektivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua KPRP , Jimly Asshiddiqie , mengumumkan bahwa komisi tersebut merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Polri serta perubahan signifikan terhadap delapan Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).

Usulan ini merupakan hasil dari kerja keras dan pendalaman berbagai aspek yang berkaitan dengan reformasi internal Polri, yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jimly menjelaskan bahwa revisi undang-undang dan perubahan peraturan tersebut akan diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah, presiden, dan instruksi presiden yang akan memberikan arahan jelas kepada Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati dalam laporan KPRP.

Proses reformasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga dirancang sebagai agenda jangka menengah yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan komitmen KPRP untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mendalam dalam tubuh Polri. Diskusi mendalam dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah dilakukan oleh KPRP selama kurang lebih 3,5 jam, mulai pukul 14.00 WIB hingga 17.30 WIB.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif laporan hasil kinerja KPRP dan mendapatkan masukan serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Jimly menekankan bahwa selama pertemuan tersebut, seluruh aspek yang telah dilakukan sejak pembentukan KPRP dilaporkan secara detail kepada Presiden. Selain itu, KPRP juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga negara, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta internal kepolisian.

Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara luas. Proses konsultasi yang inklusif ini merupakan bagian penting dari pendekatan KPRP dalam melaksanakan tugasnya. Jimly juga menuturkan bahwa Presiden telah memberikan arahan awal setelah pelantikan KPRP, meskipun tidak menetapkan batas waktu yang pasti untuk masa kerja komisi tersebut.

KPRP kemudian menetapkan target tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya, dan berhasil mencapai target tersebut meskipun menghadapi kendala jadwal yang padat dari Presiden. Selama tiga bulan tersebut, KPRP telah bekerja secara intensif untuk menyelesaikan berbagai tugas dan menyempurnakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Jimly menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan untuk berkontribusi dalam proses reformasi Polri dan berharap bahwa rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi landasan bagi terciptanya lembaga kepolisian yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, terdapat informasi tambahan mengenai aksi pencurian yang terekam CCTV di sebuah kos-kosan di Bandung, namun fokus utama dari laporan ini adalah mengenai rekomendasi reformasi Polri yang disampaikan oleh KPRP kepada Presiden. Informasi mengenai kejadian pencurian tersebut bersifat singkat dan hanya sebagai tambahan informasi





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polri Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie Undang-Undang Polri Peraturan Polri Peraturan Kapolri Revisi UU KPRP Presiden RI Reformasi Internal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi Reformasi Polri Akan Sampaikan Rekomendasi ke Presiden PrabowoKomisi Percepatan Reformasi Polri akan menyerahkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa sore ini. Meski rekomendasi telah selesai sejak Februari, terdapat keraguan apakah rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti secara serius untuk perbaikan di tubuh Polri.

Read more »

KPRP tak rekomendasikan bentuk kementerian baru naungi polriKomisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menyatakan tidak merekomendasikan pembentukan kementerian keamanan baru untuk menaungi Polri.Dalam penyerahan laporan ...

Read more »

Jimly: Pengangkatan Kapolri tetap lewat persetujuan DPRKetua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia atas ...

Read more »

Jimly: Presiden putuskan pembatasan jabatan Polri di luar institusiKetua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan pembatasan jabatan yang dapat ...

Read more »

KPRP Serahkan Laporan Reformasi Polri kepada Presiden PrabowoKomisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan evaluasi dan rekomendasi pembenahan Polri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Laporan tersebut membahas capaian kinerja tim, temuan strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, serta penolakan usulan pembentukan Kementerian Keamanan dan perubahan mekanisme pengangkatan Kapolri.

Read more »

Rekomendasi reformasi Polri berfokus pada kelembagaan dan manajerialAnggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri mengatakan rekomendasi komisi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto fokus pada aspek ...

Read more »