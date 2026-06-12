Majelis KPPU memeriksa Direktur PT Iforte Solusi Infotek terkait dugaan keterlambatan satu hari kerja dalam pemberitahuan pengambilalihan 62.47% saham PT MCP Indo Utama pada 2023. Kasus ini bernilai Rp12.5 miliar dan diduga melanggar UU No.5/1999 jo PP No.57/2010.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) melanjutkan sidang majelis untuk perkara nomor 15/ KPPU -M/2025 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT Iforte Solusi Infotek terhadap PT MCP Indo Utama.

Sidang yang dilaksanakan pada Kamis (11/6/2026) tersebut memeriksa Hartono Tanuwidjaja sebagai Direktur PT Iforte Solusi Infotek untuk memberikan keterangan sebagai pihak terlapor. Dalam persidangan, KPPU menegaskan bahwa Iforte didzagwa terlambat satu hari kerja dalam menyampaikan notifikasi akuisisi. Kejadian ini terkait aksi korporasi pengambilan 62.47% saham PT MCP Indo Utama pada 22 September 2023 dengan nilai transaksi Rp 12.5 miliar. Tujuan akuisisi tersebut adalah memperkuat sistem inti dan menjadi payment player yang menawarkan solusi pembayaran end-to-end di Indonesia.

PT Iforte Solusi Infotek merupakan perusahaan infrastruktur telekomunikasi dan penyedia layanan internet yang berfokus pada konektivitas serta tower fiberization. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh Protelindo, anak perusahaan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Sementara itu, PT MCP Indo Utama beroperasi di bidang fintech payment dan merchant services. Menurut KPPU, transaksi akuisisi secara yuridis berlaku efektif pada 26 September 2023.

Berdasarkan Pasal 46 ayat 5 huruf (a) Peraturan KPPU No.3/2023, waktu perhitungan untuk dugaan keterlambatan dimulai setelah 30 hari kerja sejak efektif yuridis. Sesuai with aturan itu, batas waktu terakhir Iforte melaporkan pengambilan saham kepada KPPU adalah pada 7 November 2023. Namun, KPPU baru menerima pemberitahuan pada 8 November 2023. Karena itu, KPPU menduga terjadi keterlambatan selama satu hari kerja.

Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Iforte Solusi Infotek mencakup Pasal 29 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Sidang lanjutan ini menunjukkan that KPPU terus mengawasi kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha terkait transaksi akuisisi perusahaan. Kasus ini menjadi penting mengingat Iforte adalah perusahaan besar dalam infrastruktur telekomunikasi yang berupaya mengonsolidasikan presence-nya di sektor fintech melalui akuisisi terhadap pemain payment. Jika terbukti melanggar, Iforte berpotensi menghadapi sanksi dari KPPU.

Walau keterlambatan hanya satu hari, KPPU konsisten menerapkan ketentuan notifikasi yang mewajibkan pelaporan tepat waktu untuk menjaga transparansi pasar. Per regu, Iforte berhak membuktikan bahwa tidak adapelanggaran atau menyampaikan penjelasan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan lanjutan. Penguatan sistem pembayaran dan integrasi fintech memang menjadi tren di industri telekomunikasi, namun diperlukan kepatuhan terhadap aturan persaingan usaha. Artikel ini mengindependentkan fakta-fakta hukum dan temporal terkait perkara tersebut tanpa tambahan analisis lebih lanjut





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KPPU Iforte MCP Indo Utama Akuisisi Saham Notifikasi Tertunda

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