KPP Wajib Pajak Besar Dua Segara Aset Industri Baja

KPP Wajib Pajak Besar Dua melakukan penyitaan aset milik wajib pajak di bidang industri baja, termasuk tiga apartemen di Kelapa Gading dan rekening bank, setelah upaya penagihan persuasif gagal. Tindakan ini berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk mengamankan penerimaan negara 2026.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua telah mengeksekusi penyitaan aset dari seorang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bergerak di bidang industri baja.

Tindakan ini dilakukan pada Rabu, 10 Juni 2026, dalam rangka penegakan hukum perpajakan dan pengamanan penerimaan negara untuk Tahun 2026. Aset yang disita meliputi tiga unit apartemen di Wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nilai total diperkirakan melebihi Rp 1 miliar, serta beberapa rekening bank yang berlokasi di Jakarta Selatan. Langkah eksekusi ini diambil setelah serangkaian upaya penagihan persuasif dan humanis tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua, Abdul Gani, menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan seluruh prosedur penagihan formal sebelum melakukan penyitaan. Proses tersebut termasuk penyampaian Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, serta kegiatan konseling, imbauan, dan undangan langsung kepada Penanggung Pajak, sesuai dengan arahan pimpinan. Tindakan eksekusi didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum perpajakan secara konstitusional dan melindungi hak-hak negara dalam hal penerimaan pajak. Penyitaan aset ini dinilai sangat krusial karena tunggakan pajak yang tidak dibayar tepat waktu dapat mengganggu pendapatan negara dan subsequent program-program kesejahteraan rakyat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KPP Wajib Pajak Besar Dua berkomitmen untuk terus melakukan penagihan persuasif kepada Wajib Pajak Besar yang menunggak, sekaligus melakukan penegakan hukum yang sah dan adil.

Melalui tindakan tegas ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak lainnya agar lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Keberhasilan eksekusi ini merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran dalam mengamankan hak negara serta meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar beserta unit kerja di bawahnya akan terus mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap langkah penegakan perpajakan





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