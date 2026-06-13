KPKklarifikasi: Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim Hoaks

Klaim foto tumpukan dolar yang beredar di media sosial terkait penggeledahan rumah eks wamen imigrasi Silmy Karim terbukti hoaks. KPK menegaskan foto tersebut bukan bagian dari penyitaan di lokasi. Barang bukti yang benar-amankan adalah uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, serta berbagai kendaraan dan perhiasan.

Klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmy Karim berupa rangkaian foto yang di dalamnya terdapat tumpukan uang di dalam ruangan, sejumlah kendaraan roda dua dan empat, serta Silmy Karim mengenakan rompi oranye.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo meluruskan narasi hoaks soal tumpukan dolar uang Eks Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim yang disebut satu ruangan penuh. Menurut Budi, foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah bagian dari giat penggeledahan KPK di rumah Silmy. Dalam giat geledah di rumah Silmy, barang bukti yang diamankan penyidik memang menyita sejumlah uang dalam bentuk uang tunai, seperti rupiah juga mata uang asing.

Yakni uang rupiah senilai Rp59 juta, USD 12.200, EUR 1.250, dan YEN 80.000. Selain barang bukti uang, penyidik juga menyita sejumlah perangkat perhiasan, sepeda dan kendaraan bermotor dari vespa, motor gede, hingga mobil sport. Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmy Karim telah diklarifikasi. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo, meluruskan narasi hoaks soal tumpukan dolar uang Eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim yang disebut satu ruangan penuh.

Menurut Budi, foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah bagian dari giat penggeledahan KPK di rumah Silmy. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami. Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id





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Hoaks KPK Silmy Karim Penggeledahan Barang Bukti Penyuapan Tumpukan Dolar Klarifikasi

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