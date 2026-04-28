KPK Usut Aliran Dana Satu Juta Dolar ke Pansus Haji DPR

KPK menyelidiki dugaan aliran dana sebesar satu juta dolar AS ke Pansus Haji DPR terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Sejumlah pihak akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara serius menindaklanjuti dugaan praktik korupsi yang melibatkan aliran dana sebesar satu juta dolar Amerika Serikat kepada Panitia Khusus Angket Penyelenggara Haji atau Pansus Haji di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dugaan ini berkaitan erat dengan kasus korupsi kuota haji yang sedang diselidiki KPK untuk periode tahun 2023 hingga 2024. Lembaga antirasuah ini berencana untuk memanggil sejumlah individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pergerakan uang senilai satu juta dolar tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik yang memberikan maupun yang menerima dana tersebut.

Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas pelaku korupsi. Informasi yang diperoleh penyidik KPK mengindikasikan bahwa sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari praktik penjualan kuota haji secara ilegal telah mengalir kepada sejumlah anggota DPR. Diduga, dana tersebut digunakan sebagai upaya untuk mempengaruhi dan mengamankan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR melalui Pansus Haji. Sebelumnya, KPK telah menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa anggota Pansus Haji.

Namun, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap pengembalian uang tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada upaya untuk menutupi jejak korupsi. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pengembalian uang tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pihak-pihak yang bersangkutan tidak ingin menerima dana yang diperoleh secara tidak sah. Laporan dari Tempo mingguan edisi 5 April 2026 dengan judul “Dugaan Aliran Uang Korupsi Lewat Staf Ahli Pansus Haji” semakin memperkuat dugaan adanya aliran dana korupsi haji kepada anggota Pansus Haji.

Beberapa sumber yang mengetahui detail aliran dana tersebut menyebutkan bahwa dana tersebut berasal dari Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Asrul Azis Taba. Keterangan yang diperoleh dari mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Alex, memberikan petunjuk penting dalam penyelidikan ini. Alex mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Ismail dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro haji Maktour.

Meskipun Alex membantah tuduhan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai fee untuk pengaturan kuota tambahan haji khusus, ia mengakui pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Pansus Haji. Pengakuan Alex menyebutkan bahwa pemberian uang tersebut bermula ketika staf Ketua Pansus Haji, Nusron Wahid, bernama Zainal Abidin, menghubunginya. Pertemuan antara Alex dan Zainal terjadi di sebuah kafe di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Zainal meminta uang sebesar satu juta dolar Amerika Serikat yang disebut sebagai kebutuhan “logistik” untuk Pansus Haji, dan uang tersebut harus tersedia dalam waktu tiga hari. Upaya konfirmasi dari Tempo kepada Nusron Wahid terkait informasi ini tidak mendapatkan respon. Saat ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz.

Yaqut dan Alex telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak 8 Januari 2026, dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan aturan pembagian kuota penyelenggaraan haji tahun 2024. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui kebijakan yang tidak sah. Dengan demikian, para tersangka diduga telah memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan





KPK Pansus Haji Korupsi Kuota Haji Aliran Dana

