KPK Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai untuk Cegah Korupsi

KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode berdasarkan kajian mendalam yang mengungkap lemahnya kaderisasi dan tingginya biaya politik yang memicu korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengemukakan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang komprehensif.

Usulan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didasarkan pada kajian mendalam mengenai tata kelola partai politik yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK, serta memiliki landasan akademis yang kuat. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian tersebut mengungkap sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem partai politik di Indonesia, salah satunya adalah lemahnya proses kaderisasi. Akibatnya, muncul praktik-praktik tidak sehat seperti mahar atau biaya masuk yang tinggi bagi calon kader, yang kemudian berpotensi menciptakan efek domino menuju tindak pidana korupsi.

Kajian KPK menemukan bahwa kaderisasi yang tidak berjalan efektif menyebabkan kader partai sering berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain. Namun, yang mengkhawatirkan adalah, kader yang baru bergabung seringkali langsung dijagokan atau didukung untuk menempati posisi strategis, bahkan menjadi calon nomor urut pertama dalam pemilihan umum. Hal ini mengindikasikan adanya praktik transaksional politik di mana biaya masuk yang mahal menjadi modal untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan.

Budi Prasetyo menekankan bahwa biaya politik yang tinggi ini menciptakan lingkaran setan yang mendorong terjadinya korupsi. Seseorang yang telah mengeluarkan biaya besar untuk masuk dan mendapatkan posisi di partai politik cenderung berusaha untuk mengembalikan modal tersebut dengan cara yang tidak benar, seperti melakukan korupsi saat menjabat. Oleh karena itu, KPK mengusulkan perbaikan sistem kaderisasi partai politik secara menyeluruh untuk menekan biaya-biaya tersebut dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik diharapkan dapat mencegah upaya pemulangan modal politik oleh individu yang baru masuk partai dan langsung menduduki posisi penting. Dengan membatasi masa jabatan, diharapkan tidak ada lagi ketua umum yang merasa perlu untuk mengumpulkan kekayaan secara cepat untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Lebih lanjut, KPK berharap usulan ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan praktik politik di Indonesia.

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, dikombinasikan dengan perbaikan sistem kaderisasi, diharapkan dapat menciptakan partai politik yang lebih sehat, demokratis, dan bebas dari praktik korupsi. KPK menyadari bahwa perubahan ini tidak akan terjadi secara instan, tetapi membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Usulan ini bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum atau membatasi hak individu, melainkan untuk menyelamatkan partai politik dari praktik-praktik korupsi yang merusak dan untuk memastikan bahwa partai politik dapat berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat dan sebagai motor penggerak pembangunan nasional. KPK berkomitmen untuk terus mengawal proses reformasi partai politik dan untuk memberantas korupsi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pencegahan korupsi ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera





