KPK Usulkan Partai Politik Wajib Lapor Pendidikan Politik Berbasis APBN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar partai politik diwajibkan melaporkan seluruh kegiatan pendidikan politik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini muncul menyusul temuan empat persoalan tata kelola partai politik, termasuk ketiadaan roadmap pendidikan politik, standar kaderisasi yang belum terintegrasi, sistem pelaporan keuangan yang lemah, serta ketidakjelasan lembaga pengawas dalam Undang-Undang Partai Politik. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas proses politik, serta menekan potensi penyimpangan yang kerap kali beririsan dengan tingginya biaya politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mengajukan usulan krusial yang berpotensi mengubah lanskap akuntabilitas partai politik di Indonesia. Lembaga antirasuah ini merekomendasikan agar setiap partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan rinci mengenai seluruh kegiatan pendidikan politik yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian temuan yang menggugah dari kajian Direktorat Monitoring KPK, yang mengungkap setidaknya empat poin utama terkait tata kelola partai politik yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Temuan pertama menyoroti ketiadaan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk pelaksanaan program pendidikan politik. Hal ini menyiratkan bahwa kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan seringkali berjalan tanpa arah strategis yang terukur, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas dan dampaknya. Kedua, KPK menemukan bahwa belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi di dalam partai politik. Tanpa sistem kaderisasi yang baku dan terhubung, proses regenerasi kepemimpinan dan pembentukan ideologi partai menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam rekrutmen serta pengembangan kader. Ketiga, permasalahan krusial lainnya adalah belum adanya sistem pelaporan keuangan partai politik yang memadai dan transparan. Ketiadaan sistem ini membuka celah bagi praktik pengelolaan dana yang tidak akuntabel, yang dapat berujung pada penyalahgunaan dan potensi korupsi. Keempat, KPK mengidentifikasi adanya ketidakjelasan mengenai lembaga pengawas dalam Undang-Undang Partai Politik. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap partai politik, sehingga menyulitkan identifikasi dan pencegahan praktik penyimpangan. Temuan-temuan ini, sebagaimana terangkum dalam Lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 dan dikutip pada Sabtu, 18 April 2026, menjadi landasan kuat bagi KPK untuk merumuskan rekomendasi revisi. Salah satu rekomendasi utama adalah perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Revisi ini diharapkan dapat mencakup penambahan klausul pada Pasal 34 yang secara tegas mewajibkan partai politik untuk melaporkan setiap kegiatan pendidikan politik yang didanai oleh bantuan keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus mencakup detail mengenai jenis kegiatan yang dilaksanakan, jumlah peserta yang terlibat, tujuan yang ingin dicapai, serta output atau hasil konkret dari kegiatan tersebut. Kewajiban pelaporan yang komprehensif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik oleh partai politik, serta memastikan bahwa pendidikan politik yang diselenggarakan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat. Upaya KPK dalam menyoroti tata kelola partai politik ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas, terutama dalam menghadapi fenomena tingginya biaya politik yang kerap kali menjadi akar dari berbagai praktik korupsi, khususnya di kalangan kepala daerah. Dalam rentang waktu dari tahun 2025 hingga saat ini, KPK telah melakukan penyelidikan tertutup terhadap sebelas kepala daerah yang terjerat berbagai modus korupsi. Modus operandi yang ditemukan bervariasi, mulai dari praktik suap terkait jabatan, pemerasan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa proyek daerah. Yang menarik, dalam analisis KPK, terdapat irisan yang kuat antara tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para calon kepala daerah dengan maraknya praktik korupsi yang mereka lakukan setelah terpilih. Biaya politik yang besar menciptakan tekanan finansial yang signifikan, sehingga membuka celah bagi para pejabat terpilih untuk mencari jalan pintas melalui praktik korupsi demi mengembalikan modal politik mereka dan memenuhi berbagai kewajiban lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada upaya penindakan semata. Diperlukan sebuah sistem yang kokoh dan terintegrasi, yang mampu memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses politik, mulai dari pencalonan hingga penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini. Menurut Budi, integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, adalah kunci utama untuk mencegah terulangnya praktik-praktik koruptif di masa mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Budi di Jakarta pada Jumat, 17 April 2026, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi KPK. Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK mengenai penyelenggaraan pemilu juga turut memperkuat argumen ini, dengan menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap kontestasi politik. Diperkirakan, biaya penyelenggaraan pemilu serentak menelan anggaran lebih dari Rp 71 triliun, sementara dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 42,5 triliun. Angka-angka fantastis ini tentu saja menciptakan sebuah ekosistem politik yang rentan terhadap tekanan dan potensi korupsi. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini, menurut Budi Prasetyo, berkorelasi langsung dengan berbagai titik rawan praktik korupsi yang terjadi sepanjang proses demokrasi. Dimulai dari tahap pencalonan, di mana praktik mahar politik, yaitu pembayaran sejumlah uang kepada partai politik agar dapat diusung sebagai calon, kerap terjadi. Selain itu, transaksi dukungan antar kandidat atau antara kandidat dengan partai politik seringkali tidak transparan, sehingga sulit untuk diaudit. Pendanaan kampanye pun seringkali tidak akuntabel, dengan potensi masuknya dana dari pihak-pihak berkepentingan yang memiliki agenda terselubung, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan publik jika calon yang didukung berhasil terpilih. Kerentanan lain yang muncul dalam proses ini mencakup proses pengadaan logistik pemilu yang rawan diatur oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, praktik politik uang atau vote buying yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih di tingkat akar rumput, serta transaksi dukungan di level elit partai politik. Lebih jauh lagi, seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan aparatur birokrasi dan fasilitas negara demi kepentingan politik kandidat tertentu. Perlu dicatat pula bahwa risiko korupsi tidak berhenti begitu saja setelah seorang politikus berhasil terpilih. Pasca-pemilihan, kerap kali muncul praktik balas budi sebagai bentuk pengembalian biaya politik yang telah dikeluarkan. Bentuk balas budi ini bisa beragam, mulai dari pengisian jabatan strategis di pemerintahan, pengaturan proyek-proyek daerah yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, hingga pemberian kemudahan perizinan bagi para pendukung atau investor yang telah memberikan kontribusi finansial selama masa kampanye. Meskipun demikian, Budi Prasetyo juga mengingatkan bahwa tidak semua kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah serta-merta disebabkan oleh tingginya biaya politik. Dalam beberapa kasus dari sebelas kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, motif korupsi mereka juga berkaitan dengan motif pribadi yang lebih sederhana, seperti kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan termasuk untuk kebutuhan seperti tunjangan hari raya (THR). Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah korupsi bersifat multifaset, namun tingginya biaya politik tetap menjadi salah satu faktor pemicu yang signifikan dan perlu diatasi melalui perbaikan sistem tata kelola politik secara menyeluruh





KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi TerintegrasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

KPK beri usulan untuk revisi UU Partai Politik hingga KemendagriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara ...

KPK Usulkan Revisi UU Parpol untuk Perbaiki Tata Kelola Partai PolitikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah perbaikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) untuk mengatasi persoalan tata kelola partai politik. Kajian KPK menemukan empat aspek krusial yang belum jelas atau tidak ada dalam UU Parpol saat ini, yaitu peta jalan pendidikan politik, standar sistem kaderisasi terintegrasi, sistem pelaporan keuangan partai, serta lembaga pengawasan. KPK merekomendasikan penambahan klasifikasi anggota partai, pengaturan syarat kader untuk pencalonan, serta kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik bagi partai yang didanai APBN/APBD.

