KPK Ungkap Skema Korupsi Sertifikasi Tanah ATR/BPN Lewat Arif Sugiyanto

KPK menangkap aliran setoran dari Kantor Pertanahan ke tingkat pusat yang melibatkan Arif Sugiyanto. Kasus ini menjawab keluhan warga soal mahalnya biaya sertifikat HGB.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana setoran berjenjang dari Kantor Pertanahan (Kantah) daerah menuju Kantor Wilayah (Kanwil) hingga tingkat pusat. Penelusuran ini menjadi bagian dari penyelidikan dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik berhasil mendalami dugaan aliran setoran yang mengalir melalui tersangka Arif Sugiyanto.

Aliran Dana Lewat Arif Sugiyanto Dikonfirmasi

Tersangka Arif Sugiyanto berperan sebagai mantan Bupati Kebumen dalam skema korupsi ini. Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan saksi di Kantor Wilayah Jawa Timur mengonfirmasi temuan awal penyidik. Temuan tersebut berkaitan dengan penguasaan uang tunai dalam jumlah besar oleh Arif Sugiyanto saat dilakukan rangkaian penggeledahan sebelumnya. Penyidik memastikan bahwa aliran dana tersebut merupakan bagian dari setoran yang dilakukan oleh pihak kantor di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Also read Akui Anggotanya Temui Eks Ketua KPK Firli Bahuri di GOR, Polda Metro Ungkap Fakta Kabar Penangkapan

Dari aktivitas penggeledahan yang dilakukan terhadap Arif Sugiyanto, tim penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah yang sangat signifikan. Budi Prasetyo mengungkapkan nilai barang bukti tersebut mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Jumlah ini mengindikasikan skala korupsi yang melibatkan perputaran dana besar dalam sistem layanan pertanahan nasional.

Fokus Pemeriksaan di Jawa Timur

KPK secara maraton memanggil belasan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur untuk memperkuat bukti. Pemeriksaan terhadap para saksi di Jawa Timur ini difokuskan pada konfirmasi dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai hasil penggeledahan. Dokumen dan aset tersebut diduga merupakan bagian dari aliran setoran dari Kantah ke Kanwil maupun ke tingkat pusat. Proses penelusuran ini masih terus dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap pola dan peruntukan dana.

Advertisement

Pada Rabu, 11 November 2026, penyidik memeriksa delapan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur. Lokasi pemeriksaan berlangsung di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Para saksi yang diperiksa meliputi Herman Hidayat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dari tahun 2024 hingga sekarang. Selain itu, Wawas Setiawan juga diperiksa sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sejak April 2026 hingga saat ini.

Delapan Kepala Kantor Pertanahan lainnya yang diperiksa meliputi Suwono Budi Hartono, Suamrlin, Suharno, Rully Handayani, Adolf Severlianus Puahadi, dan Muhammad Arifin Siregar. Suwono Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sejak Mei 2026 setelah sebelumnya menjabat di Kabupaten Nganjuk. Suamrlin menjabat di Kabupaten Bojonegoro sejak April 2026, sementara Suharno menjabat di Kabupaten Blitar sejak bulan yang sama.

Rully Handayani tercatat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sejak April 2026. Adolf Severlianus Puahadi menjabat di Banyuwangi sejak 2026 setelah sebelumnya memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dari April 2024 hingga April 2026. Muhammad Arifin Siregar diperiksa sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan yang menjabat sejak tahun 2025. Kedelapan pejabat ini menjadi kunci dalam mengungkap mekanisme korupsi di tingkat daerah.

Keluhan Masyarakat Terjawab Atas Biaya Sertifikasi

Budi Prasetyo membeberkan bahwa nominal setoran yang ditelusuri beragam dan berkaitan erat dengan layanan pertanahan. Temuan penyidik ini sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pengurusan sertifikasi tanah di lapangan. Keluhan publik mencakup proses mutasi hingga penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dinilai memberatkan. Korupsi ini mengonfirmasi adanya biaya tambahan yang tidak transparan dalam sistem administrasi tanah.

Advertisement

Pemerintah dan lembaga antirasuah berharap pengungkapan kasus ini menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan publik di sektor pertanahan. KPK mendorong agar ke depan akses layanan menjadi jauh lebih mudah, transparan, murah, dan cepat bagi masyarakat. Perbaikan konteks sertifikasi tanah di Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menghilangkan praktik suap yang selama ini terjadi di lapangan.

Pemeriksaan Saksi Tambahan di Jakarta

Pada hari yang sama, tim penyidik juga mengagendakan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pihak swasta Rosario de Marshal alias Hercules dipanggil untuk menjelaskan asal usul dana. Hercules diperiksa selama lima jam dan menjelaskan detail terkait uang senilai Rp 800 juta. Pemeriksaan ini bertujuan melacak asal dana dalam skema korupsi yang melibatkan pihak swasta.

Pihak lain yang diperiksa di Jakarta meliputi I Perri Dwi Cahyono, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Wilson Tambunan, asisten Kantah Bogor I, juga diperiksa sebagai saksi kunci. Tredi Wibikasa dari bagian legal PT Summarecon Agung Tbk juga dipanggil untuk memberikan keterangan terkait aktivitas bisnis dan pengurusan perizinan. Keterlibatan pihak swasta ini mengindikasikan bahwa skema korupsi melibatkan transaksi komersial berskala besar.