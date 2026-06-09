KPK Ungkap Skema Korupsi Bupati Muara Enim Edison dengan Jatah Lima Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan penerimaan jatah Lima persen oleh Bupati Muara Enim Edison dari setoran rekanan proyek. Kasus ini melibatkan rekening nomine dan empat tersangka, termasuk Edison dan sekretaris dinas. Operasi tangkap tangan mengamankan 10 orang,otus modus korupsi sistematis yang mengalirkan dana hasil suap untuk kepentingan pribadi pejabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali mengungkap kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati. Dalam kasus yang menimpa Bupati Muara Enim , Edison , KPK menduga bahwa bupati tersebut menerima jatah lima persen dari setiap setoran uang yang dilakukan oleh rekanan proyek.

Skandal ini Defendants amounted to four suspects, including the bupati himself. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebutkan bahwa dana suap tersebut disalurkan melalui rekening nomine untuk menyembunyikan jejak. Modus operandi ini melibatkan seorang bernama ABN yang mengendalikan rekening-rekening tersebut. Penarik uang, RDS, menyerahkan dana kepada Adi Triyadi, yang dikenal sebagai kerabat dekat Edison.

Uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Edison, memicu dugaan inkriminalitas pencucian uang. Operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Juni 2026 mengamankan sepuluh orang di Jakarta dan Sumatera Selatan. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka: Edison, Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan), Cory Erin Hardi (pegawai PT Millenium Solusi Abadi), dan Adi Triyadi. Kasus ini mewakili tekad KPK untuk melawan korupsi di semua tingkatan pemerintahan





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KPK Bupati Muara Enim Edison Korupsi Rekening Nomine

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