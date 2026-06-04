KPK Ungkap Silmy Karim Terima Rp100 Juta per Minggu dari Fee Izin Tinggal WNA Sejak Dirjen hingga Wamen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim diduga menerima jatah uang sebesar Rp100 juta per minggu dari fee pengurusan izin tinggal warga negara asing. Praktik korupsi diduga dimulai saat Silmy menjadi Direktur Jenderal Imigrasi (2023-2024) dan berlanjut selama masa jabat sebagai Wakil Menteri (2025-2026). KPK menemukan penggunaan rekening office boy, cleaning service, keluarga, hingga kerabat untuk menampung aliran dana, dengan 96 rekening diduga terkait. Dana tersebut diterima setiap hari Jumat melalui skema yang melibatkan Jaya Saputra dan dua kepala subdirektorat. Kasus ini menunjukkan sistemikitas korupsi di layanan imigrasi dan memicu pertanyaan tentang pengawasan internal Kementerian Imipas.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah mengungkap dugaan praktik korupsi besar-besaran terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim .

Menurut penyidik KPK, Silmy diduga menerima jatah uang sebesar Rp100 juta per minggu dari fee pengurusan izin tinggal WNA. Penerimaan dana tersebut diduga dimulai sejak Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024 dan berlanjut直至 saat ia menjadi Wakil Menteri Imipas pada periode 2025-2026. Dana tidak langsung diperoleh, melainkan diberikan setiap hari Jumat melalui sebuah skema yang melibatkan beberapa perantara.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa temuan tersebut didapat dari keterangan saksi-saksi maupun dari kesaksian Silmy sendiri.

"Dalam tempo mungkin 1 kali 24 jam ini dari keterangan saksi-saksi maupun dari yang bersangkutan itu sejak Dirjen berlanjut ke Wamen," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Kamis (4/6). Selain Silmy, KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pejabat-pejabat sebelumnya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama排便Direktorat Jenderal Imigrasi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Apakah para pejabat sebelumnya nanti kita lihat hasil dari keterangan para saksi ini. Kalau memang itu ada tentanya menjadi kewajiban bagi kami untuk melakukan pendalaman," tambahnya. Kasus ini semakin kompleks setelah KPK mengungkap penggunaan rekening-akun rekening yang tidak terkait langsung dengan Silmy, seperti rekening milik office boy, cleaning service, keluarga, hingga kerabat. Penelitian bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 96 rekening yang diduga terlibat dalam aliran dana korupsi tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa ada rekening yang bahkan dibeli khusus untuk tujuan Pepfar maksud.

"Dari 96 rekening yang ditelusuri bersama PPATK, ada yang menggunakan rekening cleaning service, office boy, keluarga, hingga kerabat. Bahkan ada juga rekening hasil pembelian," ujarnya dalam konferensi pers yang sama. Menurut penelusuran KPK, mekanisme pemerasan melibatkan instruksi dari Silmy yang diteruskan melalui Jaya Saputra kepada dua kepala subdirektorat, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Kedua pejabat ini kemudian diduga menarik dana dari setiap proses pengurusan izin tinggal WNA.

Tarikan dana dilakukan atas berbagai jenis layanan keimigrasian, termasuk perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, serta pengurusan izin untuk anggota keluarga atau tanggungan WNA. Pola ini menunjukkan sistemik dalam praktik korupsi yang berjalan cukup lama. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan. Di luar Silmy, tersangka lainnya termasuk pejabat-pejabat eksekutif di Imigrasi dan pihak-pihak yang membantu dalam mengelola rekening pencucian uang.

Respond dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, belum banyak terdengar setelah penetapan tersangka, namun kasus ini sudah menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola perizinan bagi warga negara asing di Indonesia. Nilai total korupsi diduga mencapai ratusan miliar rupiah, dengan aliran dana rutin mingguan sebesar Rp100 juta. Jika dihitung dari awal periode dugaan pada 2023 hingga 2024,加上 lanjutan pada 2025-2026, nilai total bisa mencapai lebih dari Rp10 miliar hanya untuk bagian yang dibagikan kepada Silmy.

Angka ini belum termasuk tarikan dari layanan lain yang dilakukan oleh bajo subdirektorat. Kasus ini menegaskan kembali kerentanan sistem perizinan imigrasi terhadap praktik suap dan gratifikasi, sehingga membutuhkan reformasi mendasar dalam prosedur dan pengawasan internal Kementerian Imipas.

Di sisi lain, media lokal seperti Merdeka.com dan Liputan6.com内侧 mencatat adanya berita-berita terkait kasus korupsi lain yang terjadi di berbagai instansi, seperti dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan korupsi terkait izin akses jalan di STIKES Madiun yang melibatkan Wali Kota Madiun Maidi. Namun, fokus utama KPK saat ini masih pada kasus imigrasi yang melibatkan pejabat tinggi.

Fenomena penggunaan rekening pihak ketiga juga menjadi teknik baru dalam korupsi yang mengharuskan penegakan hukum yang lebih komprehensif, termasuk pelacakan aset menuju akun-akun yang tidak langsung,/api Dengan terabitskannya tersangka dan pengungkapan mekanisme yang canggih, publik menantikan perkembangan selanjutnya Including kemungkinan impeachment atau pencabutan jabatan bagi Silmy Karim jika terbukti bersalah. KPK juga perlu memperluas penyelidikan ke arah pejabat-pejabat yang sebelumnya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan tidak ada kerja sama sistemik yang berlangsung selama ini.

Reformasi birokrasi di kementerian terkait harus segera dilakukan untuk mencegah terulaknya praktik korupsi yang sama





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Silmy Karim KPK Izin Tinggal WNA Korupsi Imigrasi Gratifikasi

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