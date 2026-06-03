KPK Ungkap Modus Tersangka Kasus Impor Barang KW Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan modus baru tersangka kasus impor barang KW Bea Cukai yang menggunakan lebih dari satu mobil operasional untuk menyimpan uang hasil korupsi.

Pewarta melihat-lihat beberapa kendaraan sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kendaraan sitaan tersebut terdiri atas 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, dan tujuh unit mobil. Seluruh aset tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk didata dan diamankan pada 2 hingga 3 Juni 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Dalam operasi itu, penyidik mengamankan belasan orang.

Salah satu pihak yang ditangkap adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut juga menemukan modus baru tersangka kasus impor barang KW Bea Cukai, yaitu menggunakan lebih dari satu mobil operasional untuk menyimpan uang hasil korupsi, memudahkan akses dana tunai. KPK juga mengamankan delapan pejabat DJP Kemenkeu dalam OTT di Jakarta Utara. Sejumlah uang ratusan juta rupiah dan valuta asing turut disita.

Operasi ini menunjukkan kemampuan KPK dalam menangkap dan mengungkap modus korupsi yang kompleks. KPK terus berupaya untuk mencegah dan mengungkap korupsi di berbagai bidang, termasuk pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing





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KPK OTT Kasus Impor Barang KW Bea Cukai Modus Korupsi Korupsi

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