KPK Ungkap 13 Asosiasi dan 400 Biro Haji Terlibat Kasus Korupsi Penentuan Kuota Haji

KPK mengungkapkan keterlibatan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji dalam dugaan kasus korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap keterlibatan 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji dalam dugaan kasus korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK , Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa awalnya hanya dua asosiasi yang teridentifikasi namun jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 13 asosiasi.

Asep menjelaskan bahwa kompleksitas kasus ini, yang melibatkan sejumlah besar pihak, menjadi faktor yang menyebabkan penyidikan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini berdampak pada pengumuman tersangka yang belum dilakukan sampai saat ini. Perluasan informasi dan investigasi yang tuntas menjadi prioritas untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Sebelumnya, KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi ini pada 9 Agustus 2025, setelah memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. KPK juga menjalin komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun dan mencegah tiga orang, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dari bepergian ke luar negeri. Selain pendalaman oleh KPK, Pansus Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024, khususnya terkait pembagian kuota tambahan 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi





