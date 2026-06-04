KPK Tetapkan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Terdakwa Korupsi Pengurusan Izin Tinggal WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta tujuh pejabat Imigrasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kasus ini berlanjut dari penyelidikan RPTKA dan data PPATK, dengan aliran dana mencapai ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi dalam proses penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing .

Kasus ini melibatkan tujuh pejabat lainnya, mulai dari mantan pejabat hingga staf di Direktorat Jenderal Imigrasi. Daftar tersangka mencakup Plt.

Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Godam, Kakanim Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 serta Kakanim Imigrasi Jakarta Barat periode 2025-2026 Ronald Amran Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, serta Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi. Silmy Karim sebelumnya menjadi sorotan KPK dalam operasi tangkap tangan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan akhirnya menyerahkan diri voluntarily pada Rabu malam 3 Juni 2026 di gedung Merah Putih KPK.

Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto menyatakan bahwa perkara ini tidak dilakukan secara individu, melainkan berlangsung secara sistemik dengan pola, alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur, mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga penerbitan izin tinggal yang melibatkan level wilayah maupun pusat. Kasus ini bermula dari penyelidikan terkait RPTKA di Kemnaker pada 2025 serta data laporan transaksi keuangan dari PPATK. Informasi juga diperoleh dari Whistleblower System, internal kementerian, badan lembaga, dan lainnya.

Dari penyelidikan tertutup dan operasi tangkap tangan, ditemukan bukti permulaan cukup bagi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM/Imipas tahun 2022-2026. Laporan PPATK mengungkap transaksi keuangan pada 96 rekening bank terkait 35 pegawai Kementerian Imipas periode 2019-2025 dengan total nilai Rp366,7 miliar. Sisa sebesar Rp357 miliar atau 97% diduga berasal dari pemohon layanan pengurusan keimigrasian seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Dalam penyelidikan, Wakil Menteri Imipas 2025-2026 yang saat itu menjabat Dirjen Imigrasi 2023-2024 diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA melalui Jaya Saputra selaku Direktur IZN Tinggal. Jaya Saputra kemudian memerintahkan Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo selaku Kasubdit untuk menarik biaya ekstra atau pungutan liar dari penjamin atau sponsor WNA untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang diproses, termasuk perpanjangan, alih status, abdi domisili, atau pengajuan dependen. Perintah itu diturunkan kepada staf.

Untuk melaksanakan perintah tersebut, Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo memberi akses pada Gusti Bernardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal. Gusti Bernardiansyah diduga memanfaatkan rekening nominee sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal. Rekening-rekening tersebut menggunakan berbagai nama seperti cleaning service, office boy, keluarga, kerabat, bahkan rekening beli. Selama periode 2022-2026, pihak-pihak di Ditjen Imipas/Kementerian Hukum dan HAM menerima uang secara langsung maupun melalui layering perantara mencapai minimal Rp145,5 miliar





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