KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kabupaten Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap itu adalah Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi, keponakan Edison.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyampaikan bahwa pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi memberikan uang Rp500 juta kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani agar bisa memenangkan proyek lagi pada masa mendatang.

KPK menetapkan Cory Erin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Cory Erin mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurut Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, di balik pemberian uang Rp500 juta tersebut, ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah sehingga mereka dapat dimenangkan kembali di proyek-proyek berikutnya.

KPK menduga Cory memberikan uang ratusan juta kepada Abi pada 6 Juni 2026 berkenaan dengan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. PT Millenium Solusi Abadi merupakan pemasok papan tulis interaktif bagi PT My Icon Technology (MIT) selaku pemenang proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tahun 2025. KPK pada 8 Juni 2026 mengumumkan penangkapan sepuluh orang, lima orang di Jakarta dan lima orang di Sumatera Selatan.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-12 yang dilakukan KPK dalam 2026 itu, Bupati Muara Enim Edison ada di antara sepuluh orang yang ditangkap. KPK pada 9 Juni 2026 menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam tahun anggaran 2025-2026. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap itu adalah Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi, keponakan Edison





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KPK Korupsi Muara Enim Edison Abi Nurwardani Cory Erin Hardi Adi Triyadi

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