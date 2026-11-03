KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Dana BNPB

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana siap pakai BNPB pasca operasi tangkap tangan. Proses penahanan dilakukan di Rutan Gedung Merah Putih hingga November 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Penetapan tersangka ini dilakukan pasca pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 di lingkungan BNPB.

Proses Penanganan dan Status Tersangka

KPK telah memasukkan seluruh tersangka ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih di Jakarta Selatan untuk menjalani proses hukum. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penahanan pertama dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai dari 14 Oktober 2026 hingga 2 November 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

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Para tersangka yang ditetapkan adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB serta pejabat pembuat komitmen. Selain itu, terdapat juga Bima Setiawan dari pihak swasta yang merupakan adik dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Dua tersangka lainnya adalah Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli, serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian dari pihak swasta yang terlibat dalam transaksi terkait bantuan bencana.

Rincian Pasal Pidana yang Dikenakan

Rekapitulasi dasar hukum penggeledahan dan penahanan menguraikan dugaan pelanggaran spesifik bagi setiap individu. Bima Setiawan diduga melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Richard Erlangga juga diduga melakukan pelanggaran serupa pada Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12 huruf i yang sama.

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Sedangkan untuk Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, mereka diduga kuat berperan sebagai pemberi suap. Dugaan pelanggaran ini merujuk pada Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, serta Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Gabriel Purwaka Sigit juga menghadapi dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau huruf b dan Pasal 12 B dalam UU Pemberantasan Korupsi.

Posisi Panglima TNI dan Ketua KPK

Menanggapi perkembangan kasus ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa beliau belum menerima balasan resmi dari Panglima TNI terkait surat penanganan perkara yang melibatkan unsur militer aktif. Setyo menjelaskan bahwa mekanisme penanganan perkara bagi personel TNI sepenuhnya berada di bawah kewenangan Panglima TNI, sehingga keputusan mengenai proses hukum lanjutan bagi anggota aktif tidak dapat dipaksakan oleh KPK.

Di sisi lain, untuk para tersangka yang berstatus sebagai pegawai sipil atau pihak swasta, proses pemeriksaan oleh KPK tetap berjalan intensif. Setyo menyatakan bahwa sifat penyampaian surat dari KPK kepada pihak terkait tidak menuntut adanya balasan formal, karena fokus utama lembaga antirasuah adalah pada kelengkapan bukti dan kedalaman investigasi kasus. Proses ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran bencana nasional.

Tahap Selanjutnya Pemeriksaan Mendalam

Setelah tahap pemeriksaan singkat awal, KPK kini memasuki fase pemeriksaan yang lebih mendalam untuk menguatkan alat bukti dalam kasus ini. Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa seluruh lima tersangka telah ditempatkan di Rutan Gedung Merah Putih dan akan menjalani proses hukum sesuai prosedur pidana umum. Tim penyidik Direktorat Penyidikan KPK terus melakukan pengkajian terhadap jejak digital, dokumen keuangan, dan keterangan saksi untuk menghubungkan para tersangka dengan aliran dana korupsi.

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Pelaporan ini menjadi sorotan publik mengingat sensitivitas penggunaan dana darurat bencana yang seharusnya cepat sampai kepada masyarakat yang terdampak. KPK berkomitmen untuk mengejar tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, baik terhadap aparatur sipil negara maupun pihak swasta yang diduga memanfaatkan posisi strategis di BNPB untuk keuntungan pribadi. Hasil investigasi lanjutan akan menentukan apakah terdapat jaringan koruptor yang lebih luas di dalam struktur penanganan bencana nasional.