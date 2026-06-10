KPK Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Pengadaan di Muara Enim Edison Diduga Terima Jatah Lima Persen

KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison beserta tiga orang lain sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan, termasuk penggunaan rekening nominee dengan modus buka-tutup. Barang bukti senilai Rp 2 miliar disita dari OTT. Edison diduga menerima lima persen dari setoran rekanan. Berita ini juga kabar lain terkini.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan di Kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan, yaitu Bupati Edison , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani, keponakan Bupati Adi Triyadi, dan marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

Mereka diduga menyiapkan rekening penampungan untuk menerima uang dari pihak swasta terkait pengadaan di pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 10 Juni 2026, menjelaskan bahwa pelaku menggunakan beberapa rekening nominee dengan modus buka-tutup rekening secara berulang. Salah satu rekening ditemukan atas nama office boy dan pegawai lain di lingkungan pemerintah kabupaten.

Selain itu, KPK menyita barang bukti senilai Rp 2 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Edison, terdiri atas uang tunai dalam rupiah, dolar, riyal, serta saldo rekening. KPK menduga Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Berita ini juga menyertai beberapa kabar lain seperti permintaan Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak memperdebatkan program Makan Bergizi Gratis, bantahan Kodam Udayana soal tuduhan intimidasi warga dan perusakan sekolah oleh TNI, dan pengumuman Elza bahwa kliennya Sony Sonjaya akan mengungkap nama-nama dalam korupsi MBG yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan. Selain itu, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyatakan kliennya akan menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi MBG.

Jaksa mengatakan terdakwa Nadiem Makarim memiliki niat jahat dalam kasus korupsi Chromebook yang didukung tindakan melawan hukum. PT Wijaya Karya (WIKA) menggantungkan kantor pusat di Jakarta Timur setelah digeledah oleh korupsi Polri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu akan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Mahkamah Konstitusi menguji UU Peradilan Agama terkait isbatRamadhan.

Polda Jambi menjelaskan status aktif Pamen RC pasca hukuman rudapaksa. Harga emas Antam turun hari ini setelah turun kemarin, cenderung turun dalam beberapa pekan terakhir. Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga jual BBM non subsidi Pertamax dan Pertamax Green di seluruh Indonesia mulai 10 Juni 2026, dan Kejuaraan ORADO Antar Klub akan digelar di Bandar Lampung untuk peringatan HUT Pomad ke-80





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