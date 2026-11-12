KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siaga Pakai BNPB

KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi Dana Siap Pakai BNPB. Kasus ini melibatkan pejabat internal dan pihak swasta terkait pengadaan bantuan bencana.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB). Kasus ini menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang dan jasa yang seharusnya digunakan untuk penanganan darurat kebencanaan di Indonesia.

Rincian Nama Tersangka Korupsi BNPB

Tersangka pertama adalah Gabriel Purwaka Sigit yang menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tersangka kedua adalah Richard Erlangga yang berposisi sebagai tenaga ahli Kepala BNPB. Tersangka ketiga adalah Bima Setyawan yang diidentifikasi sebagai adik dari Kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto. Dua tersangka terakhir berasal dari pihak swasta, yaitu Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika G.

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Lima individu tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan sejak awal ditahan oleh KPK. Selain kelima tersangka, operasi penindakan KPK juga melibatkan Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Rustian sempat diamankan dalam operasi tanggap tangan (OTT), namun kemudian dipulangkan karena statusnya diubah menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus ini.

Perkembangan Pemanggilan Saksi Swasta

Pemeriksaan perkara ini terus berlanjut dengan perluasan jaringaan penyelidikan. Pada tanggal 10 November 2026, KPK kembali memanggil sembilan orang perwakilan dari kalangan swasta. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendalami dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai yang terjadi di lingkungan BNPB. Langkah ini mengindikasikan bahwa KPK sedang menelusuri relasi antarpihak dalam proses pengadaan barang dan jasa secara komprehensif.

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Jeiring Kepentingan Lintas Kelembagaan

Keterlibatan sejumlah pejabat dengan fungsi berbeda, tenaga ahli pimpinan, serta pihak swasta mengindikasikan adanya dugaan jejaring kepentingan yang bekerja lintas posisi. Pelanggaran ini tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan menyimpang oleh satu atau dua orang, melainkan perlu ditelusuri hingga ke kemungkinan adanya kelemahan sistem pengawasan. Pengendalian internal dan tata kelola pengadaan yang rapen membuka ruang terjadinya penyimpangan secara terorganisasi.

Kontradiksi Saat Penanganan Karhutla

Perkembangan kasus ini muncul di tengah situasi kritis penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintahannya tengah mengerahkan berbagai sumber daya negara untuk menangani bencana tersebut. Unsur aparatur negara mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, hingga pemerintah daerah dan petugas lapangan berjibaku melakukan pemadaman api.

Di tengah upaya besar-besaran melindungi masyarakat dari dampak bencana, muncul dugaan penyimpangan dana kebencanaan yang melibatkan pejabat BNPB. Situasi ini menunjukkan kontradiksi yang sulit diterima akal sehat, di mana anggaran negara untuk keselamatan rakyat diduga diperlakukan seolah-olah sebagai hidangan yang boleh dibagi di meja para pemilik kuasa. Dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dari DSP kebencanaan di BNPB bukan sekadar persoalan individu, tetapi masalah sistemik yang perlu penanganan tuntas.