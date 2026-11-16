KPK Temukan 8 Paket Pengadaan 14,69 Miliar Terkait Raffi Ahmad

ICW mengungkap pengadaan jasa publikasi senilai 14,69 miliar rupiah yang melibatkan Raffi Ahmad di Kemendikbudristek dan KKP, memicu sorotan transparansi anggaran negara.

Indonesia Corruption Watch atau ICW telah menemukan adanya anomali dalam pengelolaan anggaran negara yang dialokasikan untuk delapan paket pengadaan jasa publikasi dan komunikasi digital. Penelusuran ini menyoroti penggunaan dana publik yang mencapai miliaran rupiah untuk layanan influencer yang terhubung langsung dengan Raffi Ahmad.

Mekanisme Pengadaan 14,69 Miliar Rupiah

Berdasarkan data dari portal pengadaan nasional Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, terdapat lima paket pekerjaan di Kemendikbudristek pada tahun 2024 dan tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP selama periode 2025 hingga 2026.

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Anggaran untuk paket Kemendikbudristek tersebar di berbagai platform media sosial dengan rincian spesifik. Dana sebesar 452.698.902 rupiah dialokasikan untuk publikasi kanal YouTube RANS Entertainment, sementara 205.893.300 rupiah digunakan untuk Instagram Reels dan 575.655.000 rupiah untuk Instagram Story melalui akun @raffinagita1717.

Publikasi digital lainnya meliputi anggaran 144.423.600 rupiah untuk TikTok dan jasa kehadiran atau event attendance senilai 2.521.329.200 rupiah. Total nilai kontrak yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia mencapai 14.696.955.002 rupiah ketika digabungkan dengan paket di KKP.

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Posisi Pihak Terkait dan Tanggapan Resmi

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjelaskan bahwa penggunaan jasa influencer merupakan strategi komunikasi publik untuk menyampaikan kebijakan dan program prioritas. Dalam keterangan resminya pada Selasa 10 November 2026, kementerian menyebut pemilihan mitra mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, hingga persebaran audiens di seluruh Indonesia.

KKP menegaskan bahwa kerja sama ini dilakukan melalui badan usaha penyedia jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penelusuran ICW menemukan bahwa sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia yang mayoritas dimiliki oleh Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad juga tercatat memiliki 0,9 persen saham langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris. Keterkaitan ini menjadi soretan utama mengingat Raffi Ahmad juga mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden, yang memicu pertanyaan mengenai transparansi dan potensi benturan kepentingan.

Dampak Nyata bagi Transparansi Anggaran Negara

Besarnya nilai kontrak yang hampir identik di tiga paket KKP masing-masing senilai 3.596.955.000 rupiah, 3,6 miliar rupiah, dan 3,6 miliar rupiah memicu pertanyaan mengenai dasar penetapan anggaran. Ketiga paket tersebut berasal dari direktorat jenderal berbeda yaitu Pengelolaan Kelautan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.

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Kesamaan nilai anggaran tersebut memerlukan penelusuran lebih lanjut mengenai rincian pekerjaan dan hasil publikasi yang diserahkan kepada kementerian. Sorotan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan pemerintah untuk menghemat pengeluaran fiskal.

Temuan ini mengindikasikan perlunya audit mendalam terhadap mekanisme pengadaan jasa komunikasi digital yang melibatkan figur publik. Masyarakat memerlukan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik nepotisme atau keuntungan pribadi.