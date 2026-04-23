KPK: Tata Kelola Gas Alam Harus Berbasis Kebutuhan Nyata

KPK menekankan pentingnya tata kelola gas alam yang baik berdasarkan kebutuhan riil, perencanaan matang, dan infrastruktur yang memadai, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menekankan pentingnya tata kelola gas alam di Indonesia yang dibangun atas dasar kebutuhan riil, perencanaan matang, kesiapan infrastruktur, dan kepastian pemanfaatan dalam negeri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta pada Kamis, terkait dengan perkembangan persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) yang melibatkan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto. Budi menjelaskan bahwa dalam periode 2011-2021, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pasokan LNG. Produksi gas domestik justru mengalami surplus, sehingga tidak ada urgensi mendesak untuk melakukan impor LNG guna memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama dalam kasus ini bukan semata-mata terkait dengan keputusan bisnis, melainkan lebih kepada tata kelola yang tidak dibangun secara komprehensif sejak awal. KPK memandang bahwa pelaksanaan kontrak-kontrak besar, terutama yang bernilai signifikan dan berdampak jangka panjang, harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kebutuhan belum teridentifikasi secara pasti, infrastruktur belum memadai, dan regulasi belum mendukung, namun kontrak besar tetap dipaksakan, maka risiko kerugian keuangan negara akan sangat besar.

Budi mengingatkan bahwa dalam sektor strategis seperti energi, keputusan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan kerugian perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dan keberlanjutan keuangan negara. Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan pada asumsi yang belum memiliki kepastian implementasi. Penguatan tata kelola sektor energi, khususnya gas alam, dipandang sebagai langkah krusial dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Tata kelola yang bersih tidak hanya mencegah kerugian negara, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa sumber daya strategis dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kasus dugaan suap pengadaan LNG ini telah bergulir sejak 6 Juni 2022, dengan penetapan surat perintah penyidikan oleh KPK. Pada 19 September 2023, Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 24 Juni 2024. Namun, Mahkamah Agung memperberat vonisnya menjadi 13 tahun penjara pada 28 Februari 2025. Perkembangan kasus berlanjut dengan penetapan dua tersangka baru pada 2 Juli 2024, yaitu Yenni Andayani, mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina, dan Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas Pertamina.

Keduanya saat ini menjalani persidangan, dengan tuntutan pidana penjara selama lima tahun enam bulan untuk Yenni dan enam tahun enam bulan untuk Hari, sebagaimana disampaikan pada 13 April 2026. KPK terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Purbaya Beberkan Kesiapan RI untuk Berperan Aktif Garap Tata Kelola AI GlobalBerita Purbaya Beberkan Kesiapan RI untuk Berperan Aktif Garap Tata Kelola AI Global terbaru hari ini 2026-04-21 12:11:20 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pelajaran pentingnya tata kelola bisnis dari kasus MenanteaKabar bakal ditutupnya secara permanen seluruh gerai Menantea, merek fusion tea (teh buah) kekinian, pada 25 April 2026 terasa seperti jeda mendadak dalam ...

Read more »

KPK Rekomendasikan Enam Poin Tata Kelola Dokter SpesialisKomisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan enam poin penting untuk meningkatkan tata kelola dokter spesialis di Indonesia, meliputi penegakan SIP, validasi STR, dan penguatan program pendidikan dokter spesialis.

Read more »

Bangun Pariwisata Berkualitas, Kemenko Perekonomian dan Jasaraharja Putera Fokus Perbaiki Tata Kelola KeselamatanPeningkatan keselamatan di destinasi wisata nasional terus dilakukan. Langkah ini mengacu kepada meningkatnya insiden kecelakaan pariwisata sebesar 28,57 persen pada tahun 2025.

Read more »

Kadispora minta Perbasi Jakarta harus perkuat tata kelola organisasiKepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Dewan Pengurus Daerah Perbasi DKI Jakarta untuk memperkuat tata kelola guna ...

Read more »

KPK Rilis Hasil Kajian Risiko Korupsi Parpol: Jabatan Ketum Maksimal 2 PeriodeKPK menemukan empat hal krusial dalam tata kelola partai politik, dan merekomendasikan 16 poin perbaikan.

Read more »