KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat dalam OTT Kasus Pemerasan Wali Kota Madiun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun. Operasi ini juga menangkap belasan orang dari kalangan penyelenggara negara dan swasta, serta menyita barang bukti berupa kendaraan, uang tunai, valuta asing, dan emas. Tim KPK masih měří untuk melacak pelaku lain di Jawa Barat dan Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah , terlibat dalam operasi tangkap tangan ( OTT ) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Operasi ini berfokus pada kasus pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat diajukan sebagai pihak yang diamankan dalam OTT yang dilaksanakan pada malam hari Selasa, 2 Juni 2026. Menurut Budi, satu dari beberapa pihak yang ditangkap adalah pejabat tersebut. Operasi ini menghasilkan pengamanan belasan orang yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Tim KPK terus迈进 untuk melacak sejumlah individu lain yang diduga terlibat, terutama di Jawa Barat dan Bali.

Barang bukti yang disita mencakup kendaraan bermotor, uang tunai, valuta asing (dolar AS dan dolar Singapura), serta emas. Juru Wicara KPK menyatakan bahwa tim masih berada di lapangan dan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan dan jumlah barang bukti yang diketemukan





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KPK OTT Ronald Arman Abdullah Imigrasi Jakarta Barat Pemerasan Wali Kota Madiun

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