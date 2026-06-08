KPK Tangkap Diringinkan Boks, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba Ditahan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Total Tersangka Ditahan Capai Empat Orang Kerugian Negara Rp622 Miliar

Penahanan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pengisian kuota haji oleh KPK membuat total tersangka yang dithana mencapai empat orang. Pelaku diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Makassar Toraja (Maktour), perusahaan yang dikaitkan dengan nama Fuad Hasan Masyhur. Dalam perkara yang menyeret sejumlah publik figur, KPK telah menahan dua tersangka baru yakni Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham (ISM), dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR).

Penahanan selama 20 hari pertama dimulai sejak 8 hingga 27 Juni 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Keputusan ini diumumkan oleh Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (8/6/2026). Kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo. Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan penahanan terbaru ini, total jumlah tersangka yang ditahan dalam kasus kuota haji mencapai empat orang. Dua tersangka sebelumnya yang telah ditahan分别是 Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Gus Alex.

Kasus kuota haji ini hidup di berbagai garda dan menyangkut praktik jual beli kuota yang merugikan negara. KPK telah memperkirakan kerugian negara mencapai Rp622 miliar. Dalam pengembangan kasus, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pendakwah Khalid Basalamah. Selain itu, KPK juga memeriksa dua bos travel haji dan umrah sebagai saksi serta mengungkap bahwa pengembalian uang dalam kasus ini tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya.

KPK juga mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji untuk periode 2023-2024. Pelacakan KPK mengungkap bahwa PT Maktour diduga telah meraup keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar. KPK berencana untuk melakukan maraton pemeriksaan terhadap 5 biro travel terkait kasus kuota haji tambahan dalam waktu dekat. Selain itu, KPK juga telah mengidentifikasi satu tersangka baru yang berada di Arab Saudi.

Dalam kasus lain, KPK juga terus mengendus praktik korupsi di berbagai sektor termasuk di sekolah, di mana pemberian hadiah saat kenaikan kelas menjadi hal lumrah, serta kasus gratifikasi batu bara yang mengerucut pada Rita Widyasari. All in all, a lot of developments. Terkait dengan penanganan korupsi secara sistemik, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari pejabat. Komitmen ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo menyusul terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional





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Korupsi Kuota Haji KPK PT Maktour Ismail Adham Asrul Azis Taba

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