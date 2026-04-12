KPK Tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu: Dugaan Korupsi dan Gaya Hidup Mewah

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Penyidik menyita uang tunai, sepatu mewah, dan mengungkap modus pemerasan terhadap OPD. Ajudan Gatut juga terlibat dalam praktik korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menangkap Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo , atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerasan terhadap sejumlah instansi daerah. Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik korupsi, termasuk uang tunai sebesar Rp335 juta dan koleksi sepatu mewah yang diperkirakan bernilai Rp129 juta.

Penangkapan ini dilakukan setelah adanya penyelidikan intensif yang mengungkap modus operandi Gatut dalam melakukan pemerasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.<\/p>

Hasil pemerasan ini diduga digunakan Gatut untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang mewah, biaya pengobatan, serta keperluan pribadi lainnya, bahkan hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). KPK menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan langkah awal dalam mengungkap kasus korupsi yang lebih besar di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.<\/p>

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memaparkan bukti-bukti yang telah diamankan. Selain uang tunai dalam jumlah besar, penyidik juga memamerkan koleksi sepatu mewah bermerek internasional yang diduga dibeli dari hasil pemerasan. Empat pasang sepatu yang dipamerkan tersebut menunjukkan gaya hidup mewah Gatut, yang jauh dari citra seorang pejabat publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Juru bicara KPK menjelaskan bahwa nilai koleksi sepatu tersebut mencapai angka yang fantastis, mencerminkan besarnya dana yang diduga telah diselewengkan.<\/p>

KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan yang dilakukan Gatut melibatkan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), yang bertindak sebagai orang kepercayaan dalam mengumpulkan setoran dari OPD. Modus operandi yang digunakan sangat merugikan, di mana Gatut memotong anggaran kedinasan hingga 50 persen sebelum dana tersebut dicairkan ke OPD. Jika setoran tidak terpenuhi, Yoga bersama ajudan lainnya akan melakukan penagihan secara agresif kepada para kepala dinas.<\/p>

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang hasil korupsi diduga digunakan untuk berbagai keperluan pribadi Gatut, termasuk untuk membiayai gaya hidup mewah dan lobi politik. Asep mengungkapkan bahwa uang tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan THR kepada pejabat daerah. Penyelidikan KPK juga menemukan dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang menguatkan dugaan keterlibatan Gatut dalam praktik korupsi. Penyidik berhasil mengamankan bukti-bukti yang menunjukkan aliran dana haram dari OPD ke rekening Gatut dan ajudannya.<\/p>

KPK menduga Gatut telah menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari permintaan sebesar Rp5 miliar. Gatut dan ajudannya, Yoga, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c KUHP baru. Penangkapan ini diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat daerah lainnya untuk menjauhi praktik korupsi dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugasnya.<\/p>





