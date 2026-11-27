KPK menetapkan tersangka dalam kasus suap pengadaan sop ayam bernilai rekayasa MURI di Klaten. Bupati, Kepala BPK Jateng, dan swasta diperiksa karena dugaan mark-up harga mangkuk hingga Rp35.000.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah resmi menetapkan tiga individu sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pengadaan ribuan porsi sop ayam di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penetapan tersangka ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Jumat tanggal 27 November 2026, seperti yang dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Tiga tersangka yang ditetapkan adalah Bupati Klaten Nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo; Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah; serta wakil dari pihak swasta, Muhammad Amin Wahyu Utomo yang merupakan pegawai PT Madani Winasis Creative. Tindakan hukum ini menandai langkah serius KPK dalam memberantas praktik korupsi yang terjadi di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya transparan dan akuntabel.

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Mekanisme Mark-Up Harga Mangkuk Sop Ayam

Inti dari dugaan korupsi ini adalah adanya rekayasa harga dalam pengadaan ratusan mangkuk sup ayam yang bertujuan untuk memecahkan rekor MURI. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa harga wajar untuk satu mangkuk tersebut berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000, namun dalam realisasi pengadaan, harga tersebut dinaikkan atau di-mark-up hingga mencapai sekitar Rp35.000 per mangkuk.

Perbedaan harga yang signifikan antara nilai wajar dan harga transaksi ini menjadi dasar penyidikan KPK. Dana yang digunakan untuk menyukseskan ribuan porsi tersebut diduga berasal dari plotting anggaran yang disiapkan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten. Plotting anggaran ini dilakukan sejak awal sesuai dengan keinginan Bupati Klaten Nonaktif untuk mencapai target jumlah porsi terbanyak bagi pemecahan rekor MURI.

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Peran Swasta dan Penyusunan RAB yang Keliru

Dalam proses pengadaan ini, terungkap adanya pelanggaran prosedur administrasi yang fundamental. Proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek tersebut disusun oleh pihak swasta, yaitu PT Madani Winasis Creative. Menurut regulasi pengadaan barang dan jasa, penyusunan RAB seharusnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara, dalam hal ini Pemkab Klaten.

Pengalihan tanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan anggaran kepada pihak penyedia jasa ini dianggap sebagai celah korupsi yang dimungkinkan. Budi Prasetyo menegaskan bahwa adanya campur tangan pihak swasta dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran pemerintah merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Sanksi Pidana Tersangka

KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai penerima dugaan suap, galian C, dan gratifikasi. Ia diduga melanggar Pasal 12 huruf a, b, e, atau f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 2001 Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 606 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, Hamenang juga dituduh memberikan hadiah kepada penyelenggara negara terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Klaten tahun 2025.

Muhammad Amin Wahyu Utomo disankakan sebagai pemberi suap yang melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU Korupsi dan Pasal 605 serta 606 UU Pidana. Ahmad Luthfi H. Rahmatullah ditetapkan sebagai penerima suap yang melanggar Pasal 12 huruf a atau b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Setiap tersangka menghadapi ancaman pidana yang berat sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar.

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Prosedur Penahanan dan Langkah Selanjutnya KPK

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menyatakan bahwa KPK melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka untuk jangka waktu 20 hari pertama. Masa penahanan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Oktober hingga 4 November 2026. Ketiga individu tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Masa penahanan ini merupakan tahap awal proses penyidikan yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan saksi-saksi terkait. KPK akan terus mendalami bagaimana mekanisme money trail dari anggaran kecamatan hingga ke rekening pihak-pihak yang terkait dalam skema korupsi ini. Transparansi dan pemulihan kerugian negara menjadi fokus utama dalam langkah hukum selanjutnya.