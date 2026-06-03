KPK TanganiKasus Korupsi Imigrasi dan Kejagung Sita Tersangka MBG, Bencana Kebakaran di India dan Badai Jangmi di Jepang

Berita ini mencakup beberapa peristiwa penting yang terjadi pada 3 Juni 2026: Operasi Tangkap Tangan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang resulted dalam penyitaan kendaraan dan penangkapan pejabat, penetapan tiga tersangka korupsi program MBG oleh Kejaksaan Agung, kebakaran besar di Hotel Flourish Stay Delhi yang menewaskan 21 orang, serta badai tropis Jangmi di Jepang yang mengganggu transportasi dan listrik. Berita ini menyajikan rangkuman dari berbagai kejadian tersebut dalam satu laporan.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam konteks investigasi KPK terkait dugaan korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2-3 Juni 2026 yang resulted dalam penyitaan belasan kendaraan bermotor dan sepeda sebagai barang bukti. Operasi tersebut menjerat beberapa pejabat imigrasi, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua mantan wakil kepala BGN lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Di bidang lain, kebakaran besar di Hotel Flourish Stay, Delhi Selatan, India, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai puluhan lainnya. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari jendela. Lebih dari 40 orang berhasil dievakuasi. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting atau kelalaian.

Di Jepang, badai tropis Jangmi melanda dengan angin kencang hingga 90-95 km/jam dan hujan lebat. Badai tersebut memutus listrik puluhan ribu rumah tangga, membatalkan hundreds penerbangan, dan mengganggu transportasi serta aktivitas bisnis. Pusat badai bergerak menuju kawasan metropolitan Tokyo.

Berdasarkan laporan dari Liputan6.com dan Helmi Fithriansyah, gambar-gambar yang berulang menunjukkan Silmy Karim di depan gedung KPK, namun konten berita utamanya mencakup berbagai kejadian signifikan lainnya pada hari yang sama: operasi KPK di imigrasi, penetapan tersangka korupsi MBG, kebakaran hotel di India, dan badai tropis di Jepang. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa seringan berulang yang berasal dari elemen navigasi atau boilerplate yang harus diabaikan.

Fokus utama adalah pada isu-isu korupsi, bencana alam, dan keamanan yang terjadi secara global pada tanggal tersebut





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KPK Imigrasi Korupsi MBG Kebakaran Hotel India Badai Jangmi

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