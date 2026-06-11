KPK Tandatangani Dua Tersangka Kasus Dugaan Suap Audit Laporan Keuangan

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap audit laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026). KPK menahan dua tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yakni Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara serta mengamankan barang bukti uang tunai Rp200 juta dan satu unit mobil SUV.

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap audit laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim oleh BPK di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Kamis (11/6/2026).

KPK menahan dua tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yakni Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara serta mengamankan barang bukti uang tunai Rp200 juta dan satu unit mobil SUV. Plt.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memberikan keterangan pers terkait gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap audit laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim oleh BPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat konferensi pers gelar perkara operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap audit laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim oleh BPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

KPK menahan dua tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yakni Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augus Dwianggara serta mengamankan barang bukti uang tunai Rp200 juta dan satu unit mobil SUV





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPK Operasi Tangkap Tangan Dugaan Suap Audit Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Tersangka Pengadaan Barang Dan Jasa Laporan Keuangan Barang Bukti Uang Tunai Mobil SUV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kabupaten Muara EnimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap itu adalah Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi, keponakan Edison.

Read more »

KPK memerinci barang bukti dalam kasus suap Bupati Muara EnimKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerinci barang bukti berupa uang tunai dan saldo rekening dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim ...

Read more »

KPK Perinci Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim Edison Capai Hampir Rp2 MiliarKPK mengungkap detail barang bukti dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di nomine. Total nilai barang bukti mencapai hampir Rp2 miliar.

Read more »

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus OTT Muara EnimKPK menetapkan lima tersangka dalam kasus OTT Muara Enim, yang melibatkan permintaan suap sebesar Rp1,6 miliar untuk mengubah temuan audit BPK terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Read more »