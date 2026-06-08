KPK Tahan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Asrul Azis Taba dan Ismail Adham terkait dugaan suap dalam alokasi kuota haji, melanjutkan penyidikan kasus korupsi ibadah haji tahun 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Senin, 8 Juni 2026, menahan dua tersangka baru dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kedua tersangka tersebut adalah Asrul Azis Taba, yang menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, serta Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

Penangkapan mereka terjadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah kedua pejabat tersebut selesai menjalani pemeriksaan intensif yang melibatkan pengumpulan bukti, pemaparan saksi, serta analisis dokumen terkait alokasi kuota haji. Setelah proses pemeriksaan, keduanya dikenakan rompi tahanan dan dipindahkan ke mobil tahanan KPK untuk diproses lebih lanjut. Kasus yang kini menjadi sorotan publik ini berkaitan dengan tuduhan manipulasi dan suap dalam proses pemberian kuota haji, yang melibatkan sejumlah perusahaan penyedia layanan haji serta lembaga keagamaan.

Menurut penyidikan KPK, dugaan pelanggaran mencakup pemberian imbalan uang kepada pejabat resmi untuk memperoleh alokasi kuota haji secara tidak sah, sehingga merugikan calon jemaah haji yang seharusnya mendapatkan kuota secara adil. KPK telah mengidentifikasi alur uang yang mengalir melalui rekening perusahaan terkait, termasuk PT Raudah Eksati dan PT Makassar Toraja (Maktour), serta melalui organisasi keagamaan yang dikelola Asrul Azis Taba. Penyidikan lebih lanjut akan menelusuri peran pihak ketiga, termasuk konsultan hukum dan perantara yang diduga menjadi perantara dana suap.

Sebagai langkah selanjutnya, KPK akan melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua tersangka, serta menambah daftar saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, KPK berencana mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Pengadilan Negeri untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa gangguan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga telah menyatakan komitmen kuat untuk menindak tegas segala bentuk korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, dengan menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi kuota.

Masyarakat diharapkan dapat memantau perkembangan kasus ini melalui laporan resmi KPK dan menegakkan kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi dalam sektor keagamaan. KPK menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, terutama yang menyangkut hak warga negara untuk menunaikan ibadah haji secara layak dan adil





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korupsi Kuota Haji KPK Penangkapan Penyidikan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK Panggil Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Bakal Ditahan?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024 pada hari ini,

Read more »

KPK menahan Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba atas dugaan korupsi kuota haji 2023–2024KPK menahan Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba atas dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Jakarta, Senin (8/6/2026). Tersangka diduga menyuap pejabat Kementerian Agama untuk memperoleh keuntungan ilegal melalui pengaturan kuota haji khusus bagi perusahaan mereka.Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Read more »

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota HajiKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

Read more »

Bos Operasional Maktour Hampir Nangis Digiring ke Rutan KPKDua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 memilih bungkam usai resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin malam,

Read more »