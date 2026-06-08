KPK Tahan Dua Pdiri Swasta dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua pengusaha dalam kasus korupsi kuota haji khusus 2024. Mereka diduga melakukan pengaturan kuota di luar aturan dan memberikan uang kepada pejabat Kementerian Agama, termasuk mantan menteri, untuk memperoleh keuntungan. KPK mengungkapkerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah dan terus mendalami keterlibatan pihak lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan dua pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji. Keduanya adalah Ismail Adham (ISM), Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba (ASR), Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengungkapkan bahwa ISM dan ASR beserta Fuad Hasan Masyhur (FHM) selaku Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) serta sejumlah pihak lainnya diduga melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA). Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi batas ketentuan 8 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM selaku Dewan Pembina Forum SATHU serta pihak-pihak lainnya, melakukan pertemuan dengan YCQ (eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) dan IAA (Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku eks staf khusus YCQ) dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. ISM dan ASR bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama diduga berperan dalam pengaturan pengisian kuota tambahan haji khusus.

Melalui skema tersebut, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi memperoleh kuota tambahan haji khusus dengan percepatan keberangkatan T-0 atau tanpa masa tunggu antrean. KPK menduga pengaturan kuota tersebut tidak dilakukan secara cuma-cuma. ISM disebut memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, di antaranya kepada IAA sebesar USD 30.000.

Selain itu, ISM juga diduga menyerahkan uang kepada Hilman Latief (HL) selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan 16.000 riyal Saudi, serta kepada Rizky Fisa Abadi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Haji Khusus, sebesar USD 10.000. Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

Sementara itu, tersangka ASR diduga memberikan uang kepada IAA dengan total mencapai USD 406.000 sebagai imbalan atas pemberian kuota haji khusus bagi delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan pihaknya. Dari skema tersebut, ASR diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp40,8 miliar. Penerimaan uang oleh IAA dan HL diduga berkaitan dengan posisi mereka sebagai pihak yang merepresentasikan Menteri Agama saat itu.

Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu. KPK mengenakan dakwaan kepada kedua tersangka berdasarkan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Pemberantasan UU Tipikor, serta beberapa pasal lain dalam KUHP terbaru. KPK pun mengimbau pihak-pihak lain yang diduga terlibat, baik dari unsur PIHK, biro perjalanan haji, maupun asosiasi terkait, agar bersikap kooperatif. KPK semakin serius mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2024.

Sejumlah biro perjalanan haji di Jatim diperiksa terkait pembayaran kuota, mengungkap potensi kerugian negara. KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi haji senilai 406 ribu dolar AS dari Asrul Azis Taba yang disebut bagian dari 1 juta dolar AS disiapkan untuk Pansus DPR. Kasus ini menyangkut dugaan pengaturan pembagian kuota haji khusus di luar aturan, yang menguntungkan sejumlah perusahaan dan merugikan negara. Tersangka diduga memberikan uang kepada pejabat Kementerian Agama, termasuk mantan menteri dan staf khususnya, sebagai imbalan atas penetapan kuota.

KPK terus melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terlibat, sambil menuntut para tersangka berdasarkan undang-undang korupsi





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Korupsi Kuota Haji KPK Mantan Menteri Agama Kuota Haji Khusus Pt Makassar Toraja

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