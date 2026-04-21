KPK Tahan Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api DJKA

Bupati Pati Sudewo resmi ditahan KPK setelah diduga melakukan intervensi dan pengaturan lelang proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Bupati Pati Sudewo akhirnya resmi dibawa menuju mobil tahanan setelah menjalani rangkaian pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Jakarta, pada Selasa (20/1/2026). Penahanan ini menjadi babak baru dalam rangkaian penyidikan kasus dugaan suap yang mengguncang sektor infrastruktur nasional.

Pihak lembaga antirasuah mendalami peran vital Sudewo dalam skema intervensi dan pengaturan lelang proyek yang berada di bawah naungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur. Kasus ini berakar pada dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, yang melibatkan sejumlah pihak dengan jabatan strategis. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, penyidik KPK memanggil dan memeriksa tiga orang saksi kunci untuk memperjelas keterlibatan tersangka. Para saksi yang hadir di antaranya adalah Moch Sjawal Hidayat yang mewakili PT Surya Kencana Baru, Nur Widayat selaku Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sekaligus CV Cakra Semesta, serta Helmi Setiawan yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas I Surabaya. Juru Bicara KPK dalam keterangannya menjelaskan bahwa penyidik melakukan pendalaman intensif mengenai mekanisme intervensi yang diduga dilakukan oleh Sudewo. Sebagai anggota Komisi V DPR RI pada saat itu, ia diduga berkolaborasi dengan Harni Trimadi dan oknum PPK lainnya untuk mengondisikan lelang proyek agar jatuh kepada kontraktor tertentu sesuai dengan kesepakatan commitment fee yang telah ditentukan sebelumnya. Selain mendalami aspek pengaturan lelang, tim penyidik juga mencecar para saksi mengenai alur transaksi keuangan yang melibatkan Sudewo. Terdapat indikasi kuat adanya pemberian fee yang disalurkan melalui orang-orang kepercayaan tersangka guna menyamarkan jejak korupsi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa keterlibatan Sudewo dalam kasus suap DJKA ini tidak dapat disangkal setelah ditemukannya bukti-bukti aliran dana yang mengarah kepadanya. Fenomena korupsi di lingkungan DJKA ini menjadi catatan hitam dalam sejarah pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia. KPK berkomitmen untuk terus membongkar jaringan suap ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memburu pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana haram dari proyek-proyek vital tersebut. Kasus ini dipastikan akan terus berkembang seiring dengan ditemukannya fakta-fakta baru dari keterangan para saksi dan barang bukti yang kini tengah diproses secara mendalam oleh tim penyidik di KPK demi keadilan hukum bagi masyarakat luas





