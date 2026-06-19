KPK Soroti Potensi Celah Pengkondisian Proyek di Pengadaan Barang dan Jasa Maluku Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan hasil pendampingan pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan menemukan potensi celah dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa, terutama terkait Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025. KPK meminta Pemprov Malut menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam tiga bulan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyoroti potensi celah pengkondisian proyek dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Maluku Utara . Peringatan ini disampaikan setelah KPK melakukan pendampingan pencegahan korupsi melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V pada 10-12 Juni 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaga tersebut telah meneliti sektor perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa由于 tingkat kerawanannya yang tinggi terhadap praktik korupsi. KPK juga menaruh perhatian khusus terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan di Maluku Utara. Regulasi ini dinilai berpotensi membuka celah pengkondisian proyek karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), yang menimbulkan konflik peran.

Data dari Inaproc menunjukkan bahwa sebanyak 61,35 persen pengadaan di lingkungan Pemprov Maluk Utara terkait dengan proyek infrastruktur, sementara metode pengadaan yang paling banyak digunakan adalah e-purchasing dengan porsi mencapai 52,89 persen. KPK mencatat bahwa tingginya aktivitas pengadaan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat agar tidak membuka ruang bagi penyimpangan.

Meski nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Maluku Utara meningkat dalam dua tahun terakhir, KPK mengingatkan bahwa kenaikan angka tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Perbaikan yang benar-benar harus tercermin dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. Atas catatan tersebut, KPK meminta Pemprov Maluku Utara menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah diberikan dalam jangka waktu tiga bulan





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPK Pengadaan Barang Dan Jasa Maluku Utara Peraturan Gubernur 31 2025 Pencegahan Korupsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Situasi Terkini Demo di Jakarta, Malang dan Sejumlah Kota Tuntut Perbaikan EkonomiGelombang demo mahasiswa merebak di Jakarta, Mamuju, Malang, hingga Kuningan, soroti ekonomi, MBG, dan reformasi hukum.

Read more »

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea CukaiKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto memastikan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea

Read more »

Soroti Mental Birokrasi, Ketua KPK Ungkap Akar Korupsi di Sektor Pelayanan PublikKPK mengungkap praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap berawal dari penyimpangan yang dinilai sepele dan berkembang menjadi pelanggaran besar.

Read more »

”Redaksi Yth”: Kapal PerintisPenghapusan rute kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104 memicu krisis kemanusiaan nyata di Desa Eray, Kecamatan Wetar Utara, Maluku Barat Daya, Maluku.

Read more »