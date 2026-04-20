KPK Soroti Fenomena Ekosistem Korupsi yang Melibatkan Lingkaran Terdekat

KPK menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi ekosistem yang melibatkan keluarga, rekan kerja, hingga kolega politik untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) secara resmi menyampaikan peringatan keras terkait pola tindak pidana korupsi di Indonesia yang saat ini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang sistemik dan terstruktur. Juru Bicara KPK , Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa fenomena sirkel atau lingkaran keterlibatan pihak lain di luar pelaku utama kini menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan rasuah.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Budi menjelaskan bahwa sirkel ini tidak sekadar bertindak sebagai pendukung, melainkan menjadi lapisan pelindung yang aktif dalam memuluskan modus operandi, menerima aliran dana, hingga berfungsi sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. Lebih jauh, Budi memaparkan bahwa jejaring sirkel ini sangat beragam, mulai dari anggota keluarga inti, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik yang memiliki posisi strategis. Mereka seringkali terlibat sejak tahap perencanaan awal, bersama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum, hingga menjadi perantara yang menampung aliran dana ilegal. Sebagai contoh nyata, KPK menemukan pola keterlibatan keluarga inti dalam kasus korupsi di Pekalongan dan Bekasi, sementara di wilayah Tulungagung dan Riau, peran tersebut dimainkan oleh orang-orang kepercayaan yang bertindak sebagai pemegang rekening penampungan. Bahkan, dalam perkara Bea Cukai, KPK mendapati adanya skema berlapis di mana dana hasil korupsi disimpan di rumah aman atau disamarkan dengan menggunakan nama kolega kerja sebagai nomine pemilik rekening. KPK menegaskan bahwa kondisi ini mengubah perspektif pemberantasan korupsi di Indonesia; korupsi kini tidak bisa lagi dipandang sebagai aksi individu semata, melainkan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat pembagian peran yang sangat rapi antara pengatur, pelaksana, dan penyimpan hasil kejahatan. Menanggapi kompleksitas tersebut, KPK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga mengurai seluruh jaringan yang terlibat di sekitarnya. Upaya penindakan harus dibarengi dengan penguatan integritas yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, guna memutus mata rantai tersebut. Hingga saat ini, data penindakan KPK sejak 2004 hingga 2025 menunjukkan sebanyak 1.904 pelaku telah diproses hukum, di mana 91 persen adalah laki-laki dan 9 persen perempuan. KPK menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan peran aktif masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari ekosistem yang merugikan negara tersebut, serta mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap lingkungan terdekat guna mendeteksi gejala perilaku koruptif sejak dini sebelum berujung pada konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku dan jejaring di sekitarnya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petugas PPSU Angkat Ratusan Ikan Sapu-Sapu di Setu Babakan, Ancaman Ekosistem SungaiPetugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berhasil mengangkat ratusan ikan sapu-sapu di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan. Ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang dikenal sulit dikendalikan populasinya karena perkembangbiakannya yang cepat. Keberadaan ikan ini berpotensi merusak ekosistem sungai, merusak tanggul, serta memangsa ikan asli dan telurnya. Upaya pemberantasan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari penjagaan kualitas lingkungan dan fungsi drainase.

Read more »

Karakter Ikan Sapu-Sapu dari Kacamata Kesehatan Lingkungan: Picu Monopoli EkosistemOperasi penangkapan ikan sapu-sapu dilakukan serentak di lima wilayah DKI Jakarta, Jumat (17/4). Salah satunya di saluran PHB Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Setu Babakan berlangsung selama tiga jam. Terhitung mulai pukul 08.00 hingga 11.00 WIB. Wal...

Read more »

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar NegeriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti serius potensi praktik korupsi dalam pengelolaan pinjaman luar negeri yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Read more »

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem PemudaYayasan Aneuk Muda Aceh Unggul–Hebat (Amanah) mulai memasuki fase baru dalam pengembangan program kepemudaan di Aceh dengan memperkuat kolaborasi lintas

Read more »

KPK Bongkar Peran Strategis Lingkaran Terdekat dalam Ekosistem Korupsi di IndonesiaKPK mengungkap bagaimana lingkaran terdekat seperti keluarga dan kolega digunakan pelaku korupsi untuk mencuci uang, sekaligus mengajak masyarakat menjadi pengawas aktif melalui sistem pelaporan resmi.

Read more »

KPK nilai korupsi sudah seperti ekosistem usai adanya fenomena sirkelKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, hingga saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti ekosistem, apalagi setelah adanya fenomena sirkel.Juru Bicara ...

Read more »