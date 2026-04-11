KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Sepatu Mewah Louis Vuitton dalam OTT Bupati Tulungagung

KPK menyita uang tunai Rp335 juta dan sepatu Louis Vuitton dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). Diduga GSW melakukan pemerasan terhadap pejabat OPD dan menggunakan uang korupsi untuk kepentingan pribadi dan THR.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang menjerat Bupati Tulungagung , Gatut Sunu Wibowo (GSW). Barang bukti yang disita termasuk uang tunai dalam jumlah besar dan beberapa pasang sepatu mewah merek Louis Vuitton . Penangkapan GSW dilakukan pada Jumat (10/4) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu malam. Dalam jumpa pers tersebut, KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 335 juta dan empat pasang sepatu Louis Vuitton. Nilai sepatu-sepatu tersebut diperkirakan mencapai Rp 129 juta. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa GSW diduga meminta uang kepada sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan total mencapai Rp 5 miliar. Realisasi uang yang telah diterima oleh GSW diduga mencapai Rp 2,7 miliar. Uang hasil korupsi tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan pribadi GSW, termasuk pembelian sepatu mewah, biaya berobat, jamuan makan, serta keperluan pribadi lainnya yang diduga dibebankan pada anggaran di OPD. Lebih lanjut, uang tersebut juga diduga digunakan untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung. Perbuatan GSW dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kasus ini menyoroti praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah, serta komitmen KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyitaan sepatu mewah merek Louis Vuitton, selain uang tunai, juga menjadi sorotan publik karena menunjukkan gaya hidup mewah yang diduga berasal dari hasil korupsi. KPK terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan memastikan penegakan hukum yang adil





KPK OTT Bupati Tulungagung Korupsi Louis Vuitton

