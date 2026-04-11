KPK Sita Sepatu Mewah Louis Vuitton Bupati Tulungagung dalam OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah sepatu mewah merek Louis Vuitton dan uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW). Dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terungkap dalam kasus ini.

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita sejumlah sepatu mahal merek Louis Vuitton dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Jumat (10/4). Hal ini merupakan bagian dari kasus dugaan korupsi pemerasan yang dilakukan GSW di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung , Jawa Timur. Juru Bicara KPK , Budi Prasetyo, mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers OTT di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Sabtu (11/4) malam.

Sepatu-sepatu mewah tersebut, yang diduga kuat dibeli dari uang hasil korupsi, dipamerkan sebagai barang bukti penting dalam konferensi pers tersebut, bersama dengan uang tunai ratusan juta rupiah yang juga disita. Tindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di daerah dan mengamankan aset-aset yang diduga diperoleh secara ilegal. KPK terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dan memastikan seluruh aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Upaya pemberantasan korupsi ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan korupsi dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. KPK juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi yang mereka ketahui. \Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan lebih lanjut bahwa GSW diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung. Total uang yang diminta mencapai Rp5 miliar, namun realisasi uang yang telah diterima GSW mencapai Rp2,7 miliar. Dari jumlah tersebut, termasuk uang tunai yang disita dari OTT sebesar Rp335,4 juta. Uang tersebut diduga digunakan untuk berbagai keperluan pribadi GSW, termasuk pembelian sepatu mewah, biaya berobat, jamuan makan, dan kebutuhan pribadi lainnya. Lebih lanjut, uang tersebut juga digunakan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung. Fakta ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh GSW untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Keterlibatan Forkopimda dalam penerimaan THR yang diduga berasal dari hasil korupsi ini menjadi perhatian serius dan menunjukkan kompleksitas praktik korupsi di daerah. KPK akan terus mendalami aliran dana dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang lolos dari jerat hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. KPK juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencegahan korupsi di masa mendatang. \Konferensi pers yang digelar KPK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus korupsi di Tulungagung. KPK berkomitmen untuk terus menginformasikan kepada masyarakat mengenai penanganan kasus ini secara terbuka dan akuntabel. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. KPK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan segala bentuk tindakan korupsi yang mereka ketahui. Informasi dari masyarakat sangat penting untuk membantu KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi dan memberikan efek jera bagi para pelaku. KPK berharap masyarakat dapat terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. KPK akan terus bekerja keras untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi di seluruh Indonesia. Tindakan tegas terhadap GSW dan para pelaku korupsi lainnya adalah bukti komitmen KPK untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah untuk menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, serta menjauhi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan masyarakat





KPK Korupsi OTT Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK Bawa 12 Pejabat Kabupaten Tulungagung ke Surabaya Pasca Pemeriksaan OTT Bupati TulungagungMenyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Read more »

KPK Periksa Pejabat Tulungagung dan Penipuan Mengatasnamakan KPKKPK membawa 12 pejabat Kabupaten Tulungagung ke Surabaya pasca OTT Bupati. Di sisi lain, seorang politisi Partai NasDem, Sahroni, menjadi korban pemerasan oleh oknum yang mengaku utusan KPK. Pelaku meminta uang Rp300 juta namun telah ditangkap setelah koordinasi Sahroni dengan KPK dan Polda Metro Jaya.

Read more »

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai Tersangka PemerasanKPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya sebagai tersangka pemerasan pejabat Tulungagung.

Read more »

KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Sepatu Mewah Louis Vuitton dalam OTT Bupati TulungagungKPK menyita uang tunai Rp335 juta dan sepatu Louis Vuitton dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). Diduga GSW melakukan pemerasan terhadap pejabat OPD dan menggunakan uang korupsi untuk kepentingan pribadi dan THR.

Read more »

KPK Sita Uang Tunai Rp 335 Juta dalam OTT di TulungagungKPK juga uang menyita empat pasang sepatu bermerek Louis Vuitton milik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Read more »

Sepatu Louis Vuitton Bupati Tulungagung Disita KPK

Read more »