KPK Sita Lebih dari Dua Puluh Kendaraan Mewah di Kediaman Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah Silmy Karim mengungkap lebih dari dua puluh kendaraan mewah, termasuk empat Harley‑Davidson, lima motor balap, dua Porsche, dan satu Mercedes‑Benz G‑Class. Kasus ini terkait dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing dan gratifikasi.

KPK melakukan penggeledahan menyeluruh di kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim , yang terletak di Jalan Brawijaya III No.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada Jumat sore, sekitar pukul 19.00 WIB, tim penyidik menghimpun dua truk towing milik kepolisian serta satu unit truk berwarna kuning untuk memindahkan lebih dari dua puluh kendaraan mewah yang tersimpan di dalam garasi rumah tersebut. Dari dalam bak truk terlihat empat motor Harley‑Davidson berjejer rapi, disertai lima sepeda motor balap sport. Selanjutnya, dua mobil sport Porsche, satu berwarna merah marun dan satu lagi perak, dikeluarkan dan dikemudikan langsung oleh penyidik KPK.

Hanya satu unit Mercedes‑Benz G‑Class yang masih tertinggal di dalam garasi ketika proses pengangkutan hampir selesai. Penggeledahan ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada awal minggu ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa garis penyegelan atau "KPK line" dipasang di sejumlah lokasi strategis rumah Silmy Karim untuk memfasilitasi proses penyidikan dan penggeledahan. Meskipun detail ruangan yang disegel belum diungkapkan secara terbuka, Budi menegaskan bahwa informasi lengkap akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan OTT dinyatakan selesai.

Sejak pukul 13.46 WIB, suasana di rumah tersebut tidak pernah sepi; petugas terus bergerak masuk‑keluar area, sementara tim keamanan menutup rapat gerbang rumah guna mencegah gangguan eksternal. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya, termasuk mantan pejabat tinggi Imigrasi, telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut laporan, korban mengaku dibayar hingga Rp 100 juta per minggu sebagai imbalan atas layanan pengurusan izin.

KPK mengklaim telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan mewah, uang tunai, dan perhiasan, sebagai bukti material dalam penyelidikan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa kasus ini akan ditindak tegas dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di lingkungan kementerian. Sementara itu, kuasa hukum Silmy Karim membantah semua tuduhan dan menyatakan kliennya belum dipanggil untuk pemeriksaan formal.

Penggeledahan ini menambah deretan tindakan tegas KPK dalam menindak korupsi pada sektor imigrasi, khususnya praktik pemerasan izin kerja tenaga asing (RPTKA) dan dokumen keimigrasian lainnya





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KPK Silmy Karim Kendaraan Mewah Korupsi Imigrasi Operasi Tangkap Tangan

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