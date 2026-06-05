KPK Sita Kendaraan, Perhiasan, dan Uang Rupiah-Valuta Asing dari Rumah Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai barang bukti dari kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, termasuk belasan kendaraan, perhiasan, dan uang dalam rupiah serta valuta asing. Penyelidikan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing telah menjerat Silmy yang kini ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada awal Juni 2026.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita belasan kendaraan pribadi dari kediaman Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jalan Brawijaya III No.5, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat malam, 5 Juni 2026.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing yang menjerat mantan pejabat tinggi imigrasi tersebut. Berdasarkan pantauan, dua mobil towing keluar dari rumah tersebut membawa 10 unit sepeda motor dan tujuh unit sepeda. Mobil towing pertama mengangkut tujuh sepeda motor Vespa tertutup kain hitam, sedangkan mobil towing kedua membawa tiga sepeda motor termasuk Harley-Davidson dan tujuh sepeda.

Selain itu, dua mobil sport Porsche berwarna merah dan abu-abu juga terlihat keluar dari kediaman Silmy. KPK turut menyita perhiasan serta sejumlah uang dalam rupiah, dolar Amerika Serikat, euro, dan yen Jepang. Barang bukti diduga berasal dari tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan izin tinggal sementara WNA. Personel Satuan Brigade Mobil (Brimob) tampak membubarkan diri setelah kendaraan milik Silmy dan tiga unit Toyota Kijang Innova hitam yang ditumpangi penyidik meninggalkan lokasi.

Setelah penyidik dan Brimob keluar, tidak terlihat pengamanan polisi di tempat tersebut. KPK sebelumnya telah melakukan penyegelan rumah Silmy saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 3 Juni 2026, dan menetapkannya sebagai tersangka pada Kamis, 4 Juni 2026. Silmy Karim adalah figur penting di lingkungan keimigrasian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi (2023-2024) lalu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (2025-2026). Kariernya drastis berubah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pelayanan izin tinggal WNA.

Kasus ini berawal dari OTT di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026, yang mengungkap praktik pemerasan dalam pengurusan KITAS dan KITAP. Pasca-OTT, penyidik memeriksa sejumlah pejabat imigrasi. Silmy akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam, 3 Juni 2026, dan setelah pemeriksaan lebih dari 10 jam, statusnya diubah menjadi tersangka pada Kamis, 4 Juni 2026, kemudian ditahan





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KPK Silmy Karim Izin Tinggal WNA Pemerasan Gratifikasi

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