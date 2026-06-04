KPK Sita 33 Kendaraan dan Belasan Orang dalam OTT Imigrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganggu operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebanyak 33 kendaraan disita sebagai barang bukti, termasuk mobil, motor, dan sepeda. Selain itu, belasan orang diamankan dan penyidik memutuskan untuk menyita uang tunai dan logam mulia. Kasus diduga terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Operasi dan pengembangan perkara masih dilakukan di beberapa wilayah.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi . Sebanyak 33 kendaraan disita, termasuk tujuh mobil, 15 motor, dan 11 sepeda, yang dianggap sebagai barang bukti.

Selain kendaraan, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam mata uang asing serta logam mulia untuk kepentingan penyidikan. Operasi ini dimulai sejak Selasa (2/6) malam dan melibatkan puluhan orang yang diamankan. Kasus diduga berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). KPK masih mendalami peran para tersangka dan melanjutkan pengembangan perkara di beberapa wilayah, termasuk Bali dan Jawa Barat





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPK Operasi Tangkap Tangan Direktorat Jenderal Imigrasi Izin Tinggal WNA Korupsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK Sita Dolar dan Emas dalam OTT Kepala Imigrasi Jakarta BaratKPK menyita uang valuta asing dan emas dalam OTT dugaan pengurusan dokumen izin tinggal warga negara asing di Jakarta Barat.

Read more »

KPK sita dolar AS hingga logam mulia dari OTT Kepala Imigrasi JakbarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti, seperti dolar Amerika Serikat hingga logam mulia, dari operasi tangkap tangan (OTT) yang ...

Read more »

OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat: KPK Sita Mobil, Valas hingga Logam MuliaKPK menyita sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Kepala Imigrasi Jakarta Barat.

Read more »

KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi JakbarKPK melakukan OTT kasus korupsi izin tinggal WNA, menyita mobil, motor, sepeda, uang tunai, dan emas. Sebanyak 17 orang diamankan, terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.

Read more »