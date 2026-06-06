Kantor Pengawasan Keuangan dan Pemborosan (KPK) siap melangsungkan lelang 106 lot barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada 18 Juni 2026. Barang-barang tersebut termasuk aset properti, kendaraan bermotor, perhiasan, serta berbagai barang mewah lainnya.

Kantor Pengawasan Keuangan dan Pemborosan ( KPK ) di Jakarta akan melangsungkan lelang 106 lot barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada 18 Juni 2026. Barang-barang tersebut termasuk aset properti, kendaraan bermotor, perhiasan, serta berbagai barang mewah lainnya.

Foto-foto barang rampasan negara tersebut telah ditampilkan di Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara KPK, termasuk mobil mewah, mesin kopi, sepatu dari jenama mewah, dan pin emas. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto menunjukkan beberapa barang rampasan negara tersebut. Lebih dari 100 lot barang rampasan negara akan dipamerkan dan dijual dalam lelang yang akan diselenggarakan pada 18 Juni 2026. Lelang ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan barang-barang rampasan negara.

Selain itu, lelang ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan barang-barang rampasan negara yang baik. Dengan demikian, barang-barang rampasan negara dapat digunakan untuk kepentingan umum dan tidak akan menjadi beban bagi negara





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KPK Lelang Barang Rampasan Negara Korupsi

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