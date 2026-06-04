KPK: Setiap Tahap Pengurusan Izin Tinggal WNA Ada Harganya

KPK mengungkap bahwa dalam kasus dugaan pemerasan di Ditjen Imigrasi yang menjerat Wakil Menteri Silmy Karim, setiap tahap pengurusan izin tinggal WNA memiliki tarif pungli. OTT dilakukan di Jakarta Barat dan menangkap 17 orang, termasuk pejabat imigrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan detail baru dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmy Karim .

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa setiap tahap pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) memiliki harga tertentu. Kegiatan yang dimaksud meliputi perpanjangan izin, alih status, pembaruan domisili, hingga penambahan dependen seperti istri, anak, atau kerabat lainnya. Proses pemerasan ini diawali dengan perintah dari Jaya Saputra, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Jaya kemudian memerintahkan Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, selaku Kepala Subdirektorat, untuk menarik biaya tambahan atau pungli dari para pengurus, baik penjamin maupun sponsor WNA. Keduanya lalu memberikan instruksi kepada Juniadi Sri Priambudi dan Gusti Benardiansyah yang bertindak sebagai staf subdirektorat. Semua individu tersebut kini berstatus tersangka. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2-3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.

OTT ini merupakan yang ke-11 sepanjang tahun 2026 dan berkaitan dengan pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang, terdiri dari delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Beberapa yang ditangkap antara lain Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, serta Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam. Silmy Karim sendiri menyerahkan diri ke KPK pada 3 Juni 2026 setelah sebelumnya diperiksa selama lebih dari 10 jam.

Penetapan tersangka resmi dilakukan pada 4 Juni 2026, di mana Silmy Karim bersama Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, serta empat orang lainnya tampil dengan rompi oranye KPK. Keempat tersangka lainnya adalah Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan dan aliran dana yang melibatkan para pejabat dan swasta. Dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA ini dinilai merugikan negara dan mencoreng citra keimigrasian Indonesia.

Proses hukum berjalan dengan pengawasan ketat dari publik dan lembaga antikorupsi. Masyarakat berharap kasus ini menjadi titik terang dalam pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik. KPK mengingatkan bahwa setiap oknum yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Selain itu, reformasi sistem pengurusan izin tinggal dinilai mendesak untuk meminimalkan celah korupsi. Seluruh tahapan pemeriksaan dan pengadilan akan dipantau oleh tim khusus KPK. Para tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk memperlancar proses penyidikan. Publik dapat mengakses perkembangan kasus melalui portal resmi KPK.

Pemberantasan korupsi harus terus didukung oleh semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan transparan. Dalam pengembangan kasus, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari kantor imigrasi. Bukti tersebut menunjukkan adanya komunikasi terstruktur antara para tersangka dalam menentukan tarif pungli. Tarif bervariasi tergantung jenis layanan dan urgensi pengurusan.

KPK menduga praktik ini sudah berlangsung lama dan melibatkan jaringan yang luas. Ke depannya, KPK akan memeriksa saksi-saksi dari kalangan pengurus WNA dan perusahaan yang sering mengurus izin tinggal. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap total kerugian negara dan kerugian sosial akibat pungli tersebut. Pengacara para tersangka menyatakan klien mereka kooperatif dan siap menghadapi proses hukum.

Namun demikian, KPK tetap berprinsip pada bukti yang kuat dan tidak akan terpengaruh oleh tekanan. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian. Publik berharap agar penanganan kasus ini transparan dan tanpa intervensi. Pemberantasan korupsi adalah perjuangan bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan media





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KPK Kasus Imigrasi Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim

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