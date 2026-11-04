KPK Selidiki Aliran Uang Suap dari Orang Kepercayaan Menaker Arif Sugiyanto

KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam dugaan suap HGB. Penyidik mendalami aliran uang dari orang kepercayaan termasuk Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) secara intensif memeriksa aliran uang suap yang diduga berasal dari orang-orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik pada hari Rabu, 4 November 2026, di Gedung Merah Putih yang berlokasi di Jakarta Selatan, sebagai bagian dari penyelidikan mendalam terhadap jaringan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Proses Pemeriksaan Saksi dan Penelusuran Dana

KPK telah memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa fokus pemeriksaan hari ini adalah untuk memperoleh keterangan lengkap dari Sang Juara sebagai pejabat terkait, mengingat pernyataannya menjadi bagian penting dari materi penyidikan yang masih tertutup untuk dipublikasikan demi keamanan proses hukum.

Also read KPK Jawab Tudingan Cari-Cari Kasus dalam Pengusutan Bea Cukai

Penyidik sedang mendalami jejak uang yang ditemukan dalam peristiwa tangkap tangan, yang diamankan dari sejumlah pihak termasuk dalam penguasaan orang kepercayaan Nusron Wahid. Proses penelusuran ini bertujuan untuk memastikan apakah aliran dana tersebut berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan atau jika masih ada pihak lain yang menerima uang haram dari transaksi ilegal pengurusan sertifikat bangunan tersebut.

Identitas Tersangka dan Hubungan Dengan Pejabat

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dan menahan delapan tersangka yang terdiri dari orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta pejabat pemerintah dan pihak swasta. Empat dari delapan tersangka tersebut adalah orang kepercayaan langsung, yaitu mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz yang juga dikenal sebagai Fahd A Rafiq, serta dua oknum swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhri.

Advertisement

Empat tersangka lainnya yang ditetapkan dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta seorang oknum swasta bernama Rizal Pahlevi. Keseluruhan individu ini didakwa terlibat dalam jaringan suap dan gratifikasi yang memungkinkan pengurusan HGB tanpa prosedur yang sah.

Dasar Hukum dan Konsekuensi Penahanan Tersangka

KPK telah melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk jangka waktu 20 hari, yang berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober 2026. Proses penahanan ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, dengan dugaan pelanggaran undang-undang yang sangat serius terkait tindak pidana korupsi dan penyesuaian hukum pidana nasional.

Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal VII angka 48 dan 49 dari peraturan terkait penyesuaian pidana. Mereka juga dijerat dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menunjukkan kompleksitas dakwaan hukum yang menimpa kedua oknum swasta tersebut dalam skandal pengurusan hak properti ini.

Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau b serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan tambahan juga mencantumkan Pasal 606 ayat (2) dari KUHP Baru, Pasal VII angka 49, dan Pasal 20 KUHP 2023, yang menegaskan ketegasan negara dalam memberantas praktik suap yang merugikan kepentingan publik.

Advertisement

Dampak Sistemik Terhadap Pengelolaan Pertanahan

Kasus ini mengungkap kerentanan sistemik dalam pengelolaan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang telah lama menjadi sorotan publik. Dengan adanya keterlibatan pejabat tinggi seperti Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang serta Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Bogor, proses penertiban tanah dan ruang publik menjadi sangat rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterlibatan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, termasuk tokoh politik dan pengusaha, menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum birokrat, tetapi juga melibatkan jaringan elite politik dan bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini menuntut KPK untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap semua pihak yang terlibat dalam rantai suap agar keadilan dapat tegak bagi seluruh rakyat Indonesia.