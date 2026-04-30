KPK Sambut Positif Putusan MK Soal Pimpinan Tidak Wajib Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pimpinan KPK tidak wajib melepaskan jabatan sebelumnya. Putusan ini dinilai memberikan kepastian hukum dan memperkuat independensi lembaga antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambut baik dan menilai tepat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait dengan ketentuan mengenai pimpinan KPK yang tidak diwajibkan untuk melepaskan jabatan sebelumnya.

Putusan ini dipandang sebagai langkah penting yang memberikan kepastian hukum yang proporsional bagi para pimpinan KPK, sekaligus memperkuat independensi lembaga antirasuah dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa putusan tersebut secara signifikan menutup potensi terjadinya multitafsir dalam interpretasi undang-undang, serta meminimalkan risiko benturan kepentingan yang mungkin timbul. Mekanisme nonaktif dari jabatan sebelumnya, meskipun tidak diwajibkan secara mutlak, tetap menjadi bagian penting dalam menjaga objektivitas dan integritas pimpinan KPK.

Lebih lanjut, KPK meyakini bahwa putusan ini akan memperkuat sistem kerja kolektif kolegial di dalam lembaga, di mana pengambilan keputusan strategis dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Integritas dan independensi tetap menjadi fondasi utama bagi KPK dalam menjalankan mandatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan terkait Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MK menegaskan bahwa frasa 'melepaskan' dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan utama MK adalah bahwa jabatan pimpinan KPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Jabatan pimpinan KPK dipilih melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan standar kompetensi dan profesionalitas, bukan berdasarkan representasi politik.

Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa pimpinan KPK tidak perlu melepaskan jabatan sebelumnya karena legitimasi mereka berasal dari kapasitas, integritas, dan profesionalitas yang telah mereka bangun melalui pengalaman dan kedudukan mereka sebelumnya. MK juga menekankan bahwa jabatan pimpinan KPK bersifat sementara dan merupakan bentuk penugasan publik, yang memungkinkan pimpinan untuk kembali ke jabatan asal setelah masa tugas di KPK berakhir, asalkan masa pengabdian di instansi asal belum mencapai batas pensiun.

Hal ini menunjukkan bahwa MK memandang jabatan di KPK sebagai tugas negara yang tidak serta merta menghilangkan hak dan status profesional pimpinan di luar KPK. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya fokus dan dedikasi pimpinan KPK terhadap tugas dan tanggung jawab mereka di lembaga antirasuah. MK mengingatkan bahwa selama menjabat sebagai pimpinan KPK, sejak pelantikan atau pengambilan sumpah, pejabat tersebut harus sepenuhnya fokus pada pemberantasan korupsi.

Meskipun tidak diwajibkan melepaskan jabatan sebelumnya, MK menekankan bahwa pimpinan KPK harus menghindari segala bentuk keterkaitan dengan jabatan di instansi asal yang dapat memengaruhi integritas, profesionalitas, dan independensi mereka. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan KPK agar tetap profesional, independen, dan efektif dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi. KPK menyambut baik langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Putusan ini diharapkan dapat mendorong pimpinan KPK untuk lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberantas korupsi, tanpa terbebani oleh potensi konflik kepentingan atau keraguan hukum. KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, serta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi





