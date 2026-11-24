Komisi Pemberantasan Korupsi memindahkan pemeriksaan saksi pengembangan kasus korupsi restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin ke Polda Jawa Timur untuk memperkuat bukti korupsi miliaran rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi mengalihkan proses penyelidikan terhadap lima saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemindahan lokasi pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk mengonsolidasikan bukti-bukti pendukung perkara yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan birokrasi serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi jadwal pelaksanaan pemeriksaan tersebut kepada wartawan di Jakarta pada hari Selasa. Langkah strategis ini diambil guna memastikan kelancaran proses hukum terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menggali informasi baru yang dapat memperkuat konstruksi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di bidang pelayanan pajak nasional.

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Detil Proses Penetapan Tersangka Awal

Uji tuntas kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada tanggal 4 Februari 2026, yang berhasil menggagalkan transaksi ilegal. Tepat sehari setelah keberhasilan OTT tersebut, yaitu pada tanggal 5 Februari 2026, KPK secara resmi menetapkan tiga individu sebagai tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan restitusi pajak.

Tiga tersangka yang ditetapkan pada waktu itu adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, Venasius Jenarus Genggor. Penetapan ini didasari oleh temuan awal bahwa terdapat permintaan uang apresiasi dari pihak perusahaan terhadap aparat pajak yang mengurus permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

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Mekanisme Korupsi dan Besaran Nilai Transaksi

Selama proses pemeriksaan yang berlangsung, KPK mengungkap mekanisme terjadinya korupsi yang melibatkan pemotongan dana restitusi yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan bahwa nilai lebih bayar yang dihitung adalah sebesar Rp49,47 miliar dengan adanya koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, sehingga nilai bersih restitusi yang seharusnya cair adalah Rp48,3 miliar.

Korupsi terjadi ketika para tersangka diduga menerima uang dengan total senilai Rp1,5 miliar dari proses pengurusan tersebut. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan sesuai dengan jatah atau kesepakatan di antara para tersangka, yang mencerminkan adanya praktik suap-menyuap dalam sistem pelayanan pajak yang seharusnya transparan dan akuntabel bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

Jumlah Saksi yang Dipanggil dan Statusnya

Dalam rangka pengembangan perkara, KPK memanggil lima orang untuk diperiksa sebagai saksi pengembangan kasus di Jawa Timur. Kelima saksi tersebut terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu HS dan S, serta tiga pihak swasta dengan inisial HT, THI, dan PA.

Pemanggilan saksi-saksi ini bertujuan untuk mengonfirmasi kronologi kejadian dan memastikan tidak ada pihak yang tersembunyi dalam jaringan korupsi tersebut. Status para saksi ini berbeda dengan tersangka, namun keterlibatan mereka dalam transaksi atau proses pengurusan pajak menjadi titik fokus penyelidikan untuk menemukan fakta kebenaran hukum yang komprehensif.

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Barang Bukti yang Disita dan Dampak Investigasi

KPK juga telah mengumumkan penyitaan aset-aset bernilai tinggi sebagai barang bukti dalam perkara ini. Asset yang disita meliputi 680 ribu dolar Amerika Serikat, 1,3 kilogram emas, serta Rp100 juta dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi dan pengembalian dari saksi. Penyitaan ini menunjukkan skala kekayaan tidak wajar yang diperoleh dari dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, saat memeriksa dua ASN Ditjen Pajak lainnya yang berinisial JKP dan SMG pada tanggal 1 Oktober 2026, KPK berhasil menyita uang lebih dari Rp1 miliar dan 49 ribu dolar AS. Angka-angka besar ini menegaskan bahwa kasus korupsi di KPP Madya Banjarmasin bukan merupakan kasus terisolasi, melainkan jaringan yang melibatkan banyak pihak dan nilai korupsi yang signifikan.