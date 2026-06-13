KPK Perkuat Penyidikan Kasus Korupsi Pengadaan di Muara Enim dengan Menyita Dokumen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan melakukan penyitaan dokumen krusial setelah penggeledahan pada 12 Juni 2026. Tindakan ini adalah bagian dari penyidikan yang dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026 yang menangkap 10 orang, termasuk Bupati Muara Enim Edison. Hingga 11 Juni, total sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Bupati Edison menerima jatah lima persen dari proyek dan uang didistribusikan via rekening nomine. Dokumen yang disita diharapkan memperkuat bukti dan mengungkap aliran dana serta modus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, staf BPK, dan pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim , Sumatera Selatan, dengan melakukan penyitaan sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat структури pembuktian.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 7-8 Juni 2026 yang menangkap 10 orang, di antaranya pejabat pemerintah daerah dan staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah pemeriksaan, pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka: Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi, keponakan Bupati Edison.

Penyidikan berkembang dengan OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 yang menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK. Pada 11 Juni 2026, lima orang lebih ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap untuk mengondisikan audit BPK pada Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Untuk memperkuat alat bukti, KPK menggeledah pada 12 Juni 2026 empat lokasi: kantor Bupati, kantor Dinas Pendidikan, rumah dinas Bupati, dan rumah Abi Nurwardani. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai dokumen terkait proses pengadaan dan pihak-pihak terlibat.

KPK menduga Bupati Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan proyek, dengan distribusi uang melalui rekening nomine. Skandal ini melibatkan dugaan suap proyek pengadaan senilai alrededor Rp500 juta untuk memuluskan proyek. KPK menelusuri aliran dana dan modus operandi korupsi dengan komitmen tinggi untuk menuntaskan perkara dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menyeret pejabat daerah, staf BPK, dan pihak swasta, menciptakan起





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KPK Muara Enim Korupsi Pengadaan Bupati Edison OTT BPK Penyitaan Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa

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