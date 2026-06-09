KPK Perinci Barang Bukti Suap Bupati Muara Enim Edison Capai Hampir Rp2 Miliar

KPK mengungkap detail barang bukti dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Muara Enim Edison, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, mata uang asing, dan saldo rekening miliaran yang tersebar di nomine. Total nilai barang bukti mencapai hampir Rp2 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah merinci barang bukti dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Muara Enim , Edison . Perincian ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2026.

KPK menegaskan keseriusan dalam menangani kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk tahun anggaran 2025-2026. Penyelidikan mendalam menunjukkan indikasi aliran dana haram yang melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta. Bupati Edison sendiri baru dilantik pada Februari 2025 untuk periode 2025-2030.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa barang bukti utama yang berhasil diamankan meliputi uang tunai sebesar Rp323 juta yang ditemukan dalam tas ransel milik Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dari brankas yang tersimpan di rumah Abi Nurwardani. Total uang tunai dari brankas tersebut adalah Rp40 juta, ditambah 3.200 dolar Amerika Serikat, dan 2.260 riyal Arab Saudi.

Keberadaan berbagai mata uang ini menandakan transaksi yang kompleks dengan total keseluruhan barang bukti mencapai hampir Rp2 miliar. Tidak hanya uang tunai, KPK juga menemukan saldo rekening dengan total nilai sekitar Rp1,47 miliar yang tersebar di beberapa akun atas nama orang lain atau nomine. Penggunaan nomine menjadi modus untuk menyamarkan asal-usul dana haram dan mempersulit pelacakan, terutama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Juni 2026.

Dalam operasi tersebut, sepuluh orang berhasil diamankan, dengan lima orang ditangkap di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Bupati Edison termasuk di antara sepuluh orang yang ditangkap dalam OTT ke-12 KPK sepanjang tahun 2026. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan empat tersangka pada 9 Juni 2026 berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat untuk menduga tindak pidana korupsi.

Empat tersangka tersebut adalah Edison, Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim), Cory Erin Hardi (pegawai pemasaran), dan Adi Triyadi (keponakan Bupati Edison). Keterlibatan berbagai pihak ini mengindikasikan adanya jaringan terstruktur dalam praktik suap terkait pengadaan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Kasus ini juga menarik perhatian publik setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebelumnya melakukan OTT terhadap anggota DPRD Muara Enim dan anaknya terkait dugaan suap proyek irigasi senilai Rp1,6 miliar.

KPK menduga Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan, dengan distribusi uang melalui rekening nomine. Proses penanganan kasus ini menegaskan komitmen KPK memberantas korupsi di semua lini pemerintahan, khususnya yang melibatkan pejabat publik





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KPK Bupati Muara Enim Edison Suap Korupsi Barang Bukti Nomine OTT Operasi Tangkap Tangan Pengadaan Barang

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