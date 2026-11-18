Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga pejabat Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta sebagai saksi kasus dugaan korupsi. Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih Jakarta pada pertengahan November 2026.

Tiga pejabat tingkat tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) serta satu pihak swasta dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam rangkaian penyelidikan dugaan korupsi. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara resmi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026, dan dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada para wartawan di Jakarta.

Identitas Pejabat dan Pihak Swasta yang Diperiksa

Pejabat yang diperiksa oleh penyidik KPK pada Rabu tersebut adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang berinisial A, serta Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang berinisial VEJ. Selain kedua direktur jenderal tersebut, KPK juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN yang berinisial MR sebagai saksi dalam kasus yang sama. Proses ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pemanggilan yang telah dilakukan KPK dalam beberapa hari sebelumnya terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan isu tersebut.

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Status Kehadiran Saksi Dari Sektor Swasta

KPK juga memanggil seorang pihak swasta yang berinisial REY untuk hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan hari itu. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, nama saksi tersebut belum tercatat hadir di lokasi pemeriksaan Gedung Merah Putih. Ketidakhadiran ini menjadi catatan penting bagi penyidik, mengingat pentingnya keterangan dari pihak swasta dalam mengungkap mekanisme transaksi atau praktik yang diduga melanggar hukum dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian ini.

Riwayat Pemanggilan Saksi Dari PT Bela Parahiyangan

Sebelumnya, pada Senin, 16 November 2026, KPK telah memanggil sejumlah saksi dari perusahaan PT Bela Parahiyangan Investindo untuk memberikan keterangannya. Para saksi dari perusahaan tersebut meliputi Manajer Legal AAN, Manajer Pemasaran JID, Manajer TI dan PR YWK, serta Manajer Keuangan SR. Selain itu, KPK juga memeriksa A yang menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I, serta LSP dan YS yang merupakan pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo.

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Pemeriksaan Pejabat Daerah dan Direktur Utama Perusahaan

Pada Selasa, 17 November 2026, KPK melanjutkan serangkaian pemeriksaan dengan memanggil pejabat dari kantor wilayah ATR/BPN di berbagai daerah. Saksi yang diperiksa antara lain Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi H dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Selatan W. KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU serta LA yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Alia Digital Printex. Langkah ini menunjukkan luasnya cakupan penyelidikan KPK terhadap berbagai lapisan pejabat dan mitra usaha.

Peran Kepala Kantor Pertanahan dalam Kasus Ini

Pemeriksaan juga mencakup pejabat di tingkat kantor pertanahan kabupaten, khususnya di wilayah Bandung Barat. KPK memanggil mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat yang berinisial GJ dan DS. Selain itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat ZM juga diperiksa sebagai saksi. Kehadiran para saksi-saksi kunci ini diharapkan dapat mengungkap mekanisme praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan pihak-pihak yang terkait secara langsung.