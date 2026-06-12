KPK Periksa Sekretaris Pendiri IAW Terkait Kasus Suap Bea Cukai, Dapatkan Kuasa Nonlitigasi dari John Field

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi di DJBC. Ia mengaku menerima kuasa nonlitigasi dari John Field, pemilik PT BlueRay Cargo, dan dipertanyakan mengenai bukti transfer dana ke PNS Bea Cukai Ahmad Dedi.

Kasus suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mendapat sorotan setelah KPK memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus , pada Jumat 12 Juni 2026.

Iskandar datang sebagai saksi karena menerima kuasa nonlitigasi dari John Field, pemilik PT BlueRay Cargo yang saat ini berstatus terdakwa dalam kasus yang sama. Kuasa tersebut memberi wewenang kepada Iskandar untuk mewakili John Field dalam menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Dalam pemeriksaan, Iskandar mengaku menerima kuasa tersebut saat menangani berbagai masalah internal perusahaan BlueRay Cargo, termasuk komplain pelanggan dan pemutusan hubungan kerja.

Iskandar juga dipertanyakan oleh penyidik KPK terkait adanya transfer dana dari BlueRay Cargo kepada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bea Cukai yang bernama Ahmad Dedi, yang dalam pemeriksaan disebut hanya dengan inisial A. Iskandar mengaku tahu adanya bukti transfer tersebut namun tidak ingat nominal pastinya. Dia berjanji akan menyerahkan bukti transfer yang dimaksud kepada penyidik pada Rabu pekan depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang di DJBC.

Sebelum pemeriksaan Iskandar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sembilan tersangka dalam perkara ini. Tersangka baru yang ditetapkan terbaru adalah Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan enam tersangka lain, yaitu Direktur P2 DJBC periode 2024-Januari 2026 Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL), pemilik PT BlueRay John Field (JF), Ketua Tim Dokumen Importasi PT BlueRay Andri (AND), dan Manajer Operasional PT BlueRay Dedy Kurniawan (DK). Penerima suap, yaitu Rizal, Sisprian, dan Orlando, diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 dan 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara pemberi suap, John Field, Andri, dan Dedy, diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 606 ayat (1) KUHP. Selain itu, ketiga penerima suap tersebut juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 dan 21 KUHP. Penetapan tersangka tersebut menjelaskan adanya dugaan gratifikasi yang terjadi terkait proses importasi barang di DJBC.

Dalam penggeledahan, penyidik KPK menemukan bukti berupa uang tunai lebih dari Rp5 miliar yang disimpan dalam lima koper di gedung KPK, Jakarta, pada 27 Februari 2026. Uang tersebut diduga menjadi bagian dari gratifikasi yang beredar dalam jaringan korupsi tersebut. Dengan pemeriksaan Iskandar Sitorus sebagai saksi, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait aliran dana dan mekanisme suap yang terjadi diDJBC. Iskandar diharapkan dapat memberikan bukti transfer dana yang diminta penyidik untuk memperkuat rangkaian tersangka dalam kasus ini





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KPK Bea Cukai Suap Gratifikasi Iskandar Sitorus

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