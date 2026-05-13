KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan. Dugaan tersebut melibatkan perusahaan milik keluarga Bupati Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya, yang diduga mendominasi kontrak pengadaan dan menerima gratifikasi dari pihak-pihak terkait.

KPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Menurut Juru Bicara KPK , Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap kedua saksi ini berfokus pada koordinasi yang dilakukan kepada para Kepala Dinas (Kadis) sehingga Perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) memenangkan beberapa pengadaan.

Dalam keterangan tersebut, Budi menambahkan bahwa pemeriksaan juga mencakup peran mantan ajudan Bupati dalam mengoperasikan PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan. Selain itu, keduanya juga diduga terlibat dalam membantu Bupati menerima gratifikasi. Penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap para saksi lain dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, Fadia, yang merupakan istri Bupati Pekalongan, diduga memiliki perusahaan bersama suami dan anaknya bernama PT Raja Nusantara Berjaya.

Perusahaan tersebut dicurigai telah mendominasi pengadaan jasa di Pemkab Pekalongan. Selanjutan itu, KPK juga menemukan bahwa setiap dinas di Pemkab Pekalongan harus memenangkan PT RNB dalam proses pengadaan, meskipun ada perusahaan lain yang menawarkan harga lebih rendah. Paparan lebih lanjut menunjukan bahwa perusahaan keluarga Fadia telah melakukan transaksi senilai Rp46 miliar dalam periode tahun 2023 hingga 2026, dengan sebagian dana tersebut dibagi-bagi kepada anggota keluarganya.

Masalah ini menjadi sorotan publik, mengingat PT Raja Nusantara Berjaya selalu diutamakan dalam proses pengadaan, sematas karena faktor kepentingan pribadi, bukan berdasarkan kualitas dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Celinput dari kasus ini semakin memuncak saat dikaitkan dengan penimbunan dana oleh para pejabat pada tahun 2025 dan 2026. Para pejabat diduga memanfaatkan PT RNB untuk memperoleh keuntungan tak sah dari dana proyek proyek infrastruktur kotanya





